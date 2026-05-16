Se pregăteşte un transfer important din Liga 1 în Spania! “M-au sunat să mă întrebe”

Repezentanţi de la Getafe au fost prezenți la finala Cupei României, anunţă 3minute.net. Universitatea Craiova a învins-o pe U Cluj și a câștigat trofeul. Doi jucători din fotbalul românesc sunt urmăriţi de spanioli. Este vorba de Romanchuk, de la Universitatea Craiova, şi Andrei Coubiș de la Universitatea Cluj.

„La meci au fost oameni de la multe echipe, inclusiv din Spania, să vadă jucători. Bănuiesc după cine s-au dus, că m-au sunat pe mine. Nu au vrut să spună direct numele, doar că am bănuit, că am vorbit cu ei și acum vreo două luni de zile. De la Getafe și de la încă 2-3 echipe. Caută fundaș central și m-au sunat să mă întrebe ce putem ca fundaș central să oferim, între Romanchuk și Coubiș”, a povestit Adi Ilie pentru fanatik.ro.

Adi Ilie recunoaşte că l-a propus pe Boateng, dar nu a existat interes pentru el.

“Acum două luni de zile le-am spus că rămâne liber de contract Boateng care mi se pare un jucător foarte bun. Au fost la meci, că m-au sunat să vadă dacă sunt acolo să discutăm. Au spus că nu vor să cheltuie bani, să plătească. Acum cu siguranță au venit după fundaș central că acolo au nevoie”, a mai spus fostul jucător al Generaţiei de Aur.