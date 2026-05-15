Gigi Becali a făcut anunțul! Cine va fi patron la FCSB după ce el se retrage

Aflat la conducerea clubului încă din anul 2003, Gigi Becali nu se gândește pentru moment să renunțe la club. O va face doar când va fi forțat de vârstă, spune acesta.

Becali este și în acest moment unul dintre cei mai bogați români, cu o avere de peste 1,2 miliarde de euro, conform estimărilor de la finalul lui 2025.

Gigi Becali nu lasă echipa moștenire

Gigi Becali spune că nu va ceda clubul cuiva din familie, ci îl va vinde. Însă nu face „reclamă” prea bună fotbalului: spune că este singurul patron care nu a fost nenorocit din punct de vedere financiar de investițiile făcute în sport.

„Dacă nu iubești lași fotbalul moștenire. Fotbalul e distrugerea unui om. Poate să te bage în faliment. Te nenorocește. A băgat pe mulți în faliment. Nu pot lăsa o gaură neagră o moștenire familiei mele. Când fac 100 de ani, o vând. Și dau banii familiei. Atunci o să coste 2 miliarde. Dau banii la fete. 33% la fiecare. Ce să fac, să le las povara? Să le las distrugerea? Le lași distrugerea. Fotbalul e nenorocire. Trebuie să ai inteligență multă.

Ia-i pe toți. Copos mai e? Iancu mai e? Pe Iancu și pe Porumboiu i-a nenorocit cu banii. Dacă nu pierdea banii la fotbal, Iancu era mare de tot acum ca avere. Iancu e băiat deștept. Îi merge mintea. Dar l-a nenorocit fotbalul. Porumboiu, 50 de milioane. E băiat deștept. Dacă nu era fotbalul… Pe Copos l-au nenorocit alte afaceri. Pe Borcea nu l-a nenorocit? Pe Bucșaru… Pe Dinel Staicu l-a nenorocit. Pe Mititelu, praf. Toți! Doar eu am rămas, în rest i-a nenorocit pe toți. Sechelariu, praf! I-a nenorocit” a spus Gigi Becali pentru Fanatik.