Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”!

Fostul acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo, Cristi Borcea (56 de ani), a avut o reacţie dură la adresa întregii clase politice de la noi. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Cu o avere estimată la peste 100 de milioane de euro, Cristi Borcea, care activează în domeniul gazului lichefiat, a susţinut că a investit 35 de milioane de euro în producţie în ultimii ani.
Cristi Borcea: “Nu există nicăieri în lume să schimbi codul fiscal în ultimii trei ani. O fac din prostie”
Borcea a criticat dur schimbările dese ale codului fiscal. A spus că nu se întâmplă asta nicăieri în lume. El a prezis, totodată, dezastrul în privinţa firmelor româneşti. Crede că o mulţime de firme cu capital românesc se vor închide începând cu acest an. Totodată, e de părere că şi afaceri cu capital străin vor dispărea din România.
“Pe mine mă interesează politica din punctul omului de afaceri. Adică partidele care guvernează să aibă ceva predictibil. Ne omoară pe noi, cei din capitalul românesc și firmele din România.
Eu am băgat în ultimii 5 ani 35 de milioane de euro în producție. Mi-am făcut anumite bugete și anumite calcule. S-au schimbat de trei ori.
Nu există nicăieri în lume să schimbi codul fiscal în ultimii trei ani. O fac din prostie. Bulgarii sunt stabili, au trecut și la euro, au deficit de 2 sau 3. Nu s-a schimbat fiscalitatea în Bulgaria. De ce trebuie să fie cea mai mare rată a inflației în România?
Să vezi din august-septembrie câte firme românești o să se închidă. Eu vorbesc și în agricultură, și în toate domeniile. Să vezi câte firme străine o să o să plece din România și o să închidă.
S-au perindat toate partidele pe la Guvern. S-a ținut cineva de promisiune? Eu mă uit ca om de afaceri, nu mă interesează culoarea politică”, a declarat Cristi Borcea într-un podcast.
Cristi Borcea a subliniat în mai multe rânduri că nu se va întoarce în fotbal. El mărturisea că a fost în pragul falimentului de două ori, dar de fiecare dată l-a salvat afacerea cu butelii, cu care face bani şi astăzi. Avea un hotel în staţiunea Olimp, pe care l-a vândut însă.
