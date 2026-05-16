Dinamo – CFR Cluj, LIVE TEXT (ora 21:00). Meci decisv pentru Conference League

Partida dintre Dinamo și CFR este programată pe 16 mai (sâmbătă), de la 21:00, şi o poţi urmări în format LIVE TEXT pe as.ro, dar şi în aplicaţia Antena Sport.
Înaintea partidei, CFR ocupă locul 3 în clasament, cu 41 de puncte, în timp ce Dinamo este pe locul al 4-lea, cu 37 de puncte. Meciul este unul important pentru ambele formaţii, care joacă pentru clasarea pentru locul 3, care asigură prezența în preliminariile Conference League.
Meciul are şi o altă importantă pentru Daniel Pancu. Dacă se impune şi are garantată participarea într-o competiţie eruopeană, contractul lui se prelungeşte automat. În plin scandal cu patronul Varga, Pancu declara că ar vrea să-şi prelungească contractul, numai ca să-i facă în ciudă patronului care l-a făcut “nesimţit”.
“Sunt legat de contract, sper ca mâine seară să fiu legat de CFR Cluj pentru doi ani, apoi vom discuta pe contract”, a fost declaraţia lui Pancu.
Echipele probabile la Dinamo – CFR Cluj
Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Țicu – Mihai, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pușcaș, Musi
CFR Cluj: Popa – Braun, Sinyan, Ilie, Camora – Keita, Muhar – Cordea, Korenica, Biliboc – Alibek
