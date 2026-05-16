Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo – CFR Cluj, LIVE TEXT (ora 21:00). Meci decisv pentru Conference League

Dinamo – CFR Cluj, LIVE TEXT (ora 21:00). Meci decisv pentru Conference League

Antena Sport Publicat: 16 mai 2026, 10:27

Comentarii
Dinamo – CFR Cluj, LIVE TEXT (ora 21:00). Meci decisv pentru Conference League

Daniel Pancu / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Partida dintre Dinamo și CFR este programată pe 16 mai (sâmbătă), de la 21:00, şi o poţi urmări în format LIVE TEXT pe as.ro, dar şi în aplicaţia Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea partidei, CFR ocupă locul 3 în clasament, cu 41 de puncte, în timp ce Dinamo este pe locul al 4-lea, cu 37 de puncte. Meciul este unul important pentru ambele formaţii, care joacă pentru clasarea pentru locul 3, care asigură prezența în preliminariile Conference League.

Meciul are şi o altă importantă pentru Daniel Pancu. Dacă se impune şi are garantată participarea într-o competiţie eruopeană, contractul lui se prelungeşte automat. În plin scandal cu patronul Varga, Pancu declara că ar vrea să-şi prelungească contractul, numai ca să-i facă în ciudă patronului care l-a făcut “nesimţit”.

“Sunt legat de contract, sper ca mâine seară să fiu legat de CFR Cluj pentru doi ani, apoi vom discuta pe contract”, a fost declaraţia lui Pancu.

Echipele probabile la Dinamo – CFR Cluj

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Țicu – Mihai, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pușcaș, Musi

Reclamă
Reclamă

CFR Cluj: Popa – Braun, Sinyan, Ilie, Camora – Keita, Muhar – Cordea, Korenica, Biliboc – Alibek

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
Observator
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
Fanatik.ro
Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității
11:13

Florinel Coman, din vară la FCSB? Mihai Stoica: “Ne e dor de el”
11:03

Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro!
10:47

Mesajul Nadiei Comăneci pentru Cristi Chivu, în Gazzeta dello Sport. “Este o mândrie pentru toată România”
10:27

EXCLUSIVMiruță, despre asocierea Stelei: „Încă aștept documentele!” Ce s-a întâmplat cu cei 14 investitori și planul B: „Drum înfundat!”
10:15

Al Nassr – Gamba Osaka, 20:45, LIVE VIDEO. Cristiano Ronaldo poate câştiga două trofee în aceeaşi zi!
10:10

Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine”
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu! 2 VIDEOA prins lotul pentru Cupa Mondială la 39 de ani și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile 3 Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova 4 Gigi Becali a făcut anunțul! Cine va fi patron la FCSB după ce el se retrage 5 FotoCristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”! 6 FotoUmiliţi în faţa propriilor fani la meciul în care au ridicat trofeul pentru primul titlu din istorie! Scor ireal
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român