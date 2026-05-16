Miruță, despre asocierea Stelei: „Încă aștept documentele!” Ce s-a întâmplat cu cei 14 investitori și planul B: „Drum înfundat!”

Steaua speră în continuare să realizeze asocierea și să obțină dreptul de promovare în Liga 1 în sezonul viitor. La sfârșitul lunii aprilie, ministrul Radu Miruță anunța că a avut deja primele întâlniri cu firmele interesate să investească la Steaua și spunea pentru Antena Sport că sunt „șanse mari” de reușită, iar procesul „nu mai poate fi întors” indiferent de situația politică.

Între timp, Ministerul Apărării încă așteaptă propunerile concrete, în scris, de la posibilii parteneri. Într-o discuție cu Antena Sport, Radu Miruță a explicat ce s-a întâmplat concret în ultimele săptămâni.

Radu Miruță, despre asocierea Stelei: „Încă aștept documentele!”

„ Noi, ca minister, putem face tot ce ține de noi. Cât de interesate sunt niște firme să bage bani, asta ține de ele. Au fost, într-adevăr, 14 firme care au trimis mailuri. S-au mai sortat dintre ele, unele au fost verificate și nu aveau nicio capacitate de a face așa ceva. Cu restul ne-am întâlnit, cu altele urmează să o facem.

Ministerul Apărării e deschis în privința venirii privaților aici, dar decizia nu e la minister. Decizia e la firmă. Suntem în discuții să facem o firmă în minister ca să fim pregătiți și pe latura asta. Noi suntem un capăt al podului, celălalt capăt nu mai ține de noi. Firmele care au venit au spus că sunt interesate, nu vă pot spune nume și detalii, pentru că ei așa au cerut”, a declarat Radu Miruță.