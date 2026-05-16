Miruță, despre asocierea Stelei: „Încă aștept documentele!” Ce s-a întâmplat cu cei 14 investitori și planul B: „Drum înfundat!”

Steaua speră în continuare să realizeze asocierea și să obțină dreptul de promovare în Liga 1 în sezonul viitor. La sfârșitul lunii aprilie, ministrul Radu Miruță anunța că a avut deja primele întâlniri cu firmele interesate să investească la Steaua și spunea pentru Antena Sport că sunt „șanse mari” de reușită, iar procesul „nu mai poate fi întors” indiferent de situația politică.
Între timp, Ministerul Apărării încă așteaptă propunerile concrete, în scris, de la posibilii parteneri. Într-o discuție cu Antena Sport, Radu Miruță a explicat ce s-a întâmplat concret în ultimele săptămâni.
Radu Miruță, despre asocierea Stelei: „Încă aștept documentele!”
„ Noi, ca minister, putem face tot ce ține de noi. Cât de interesate sunt niște firme să bage bani, asta ține de ele. Au fost, într-adevăr, 14 firme care au trimis mailuri. S-au mai sortat dintre ele, unele au fost verificate și nu aveau nicio capacitate de a face așa ceva. Cu restul ne-am întâlnit, cu altele urmează să o facem.
Ministerul Apărării e deschis în privința venirii privaților aici, dar decizia nu e la minister. Decizia e la firmă. Suntem în discuții să facem o firmă în minister ca să fim pregătiți și pe latura asta. Noi suntem un capăt al podului, celălalt capăt nu mai ține de noi. Firmele care au venit au spus că sunt interesate, nu vă pot spune nume și detalii, pentru că ei așa au cerut”, a declarat Radu Miruță.
Întrebat dacă cei care au venit la negocieri pe 29 aprilie au trimis în scris propunerea, așa cum și-au luat angajamentul, ministrul a spus: „Eu încă aștept să vină documentele pe care să le putem semna, documente care până acum nu vin. Da, așa au spus (n.r. – că trimit până luni, 4 mai). Dar n-au trimis. I-am contactat din nou și au zis că încă analizează.”
Pe 29 aprilie, Radu Miruță afirma că există investitori dispuși să plătească pentru marcă și că asocierea ar putea să se realizeze cu mai multe entități private, nu doar cu una, și cu asociația suporterilor Stelei.
Planul B, „drum înfundat”? „Echipa n-ar mai avea buget”
Radu Miruță a comentat și varianta asocierii fără scop patrimonial, în interiorul ministerului, soluție menționată și de comandantul Stelei, Eduard Danilof, într-o discuție cu Antena Sport în urmă cu câteva zile. Deși acest tip de asociere ar rezolva imediat problema dreptului de promovare, ar genera și o situație delicată din punct de vedere financiar.
„Bucata de asociere fără scop patrimonial se poate face în câteva zile, ține doar de minister. Dar dacă fac asta, suporterii mă vor aplauda că am rezolvat problema, dar peste două luni vom da într-o altă problemă. Legal, într-o asociere fără scop patrimonial, MApN nu va mai avea voie să pună bani, nici 0,1 bani. Echipa n-ar mai avea buget deloc, va trebui să plătească și pentru stadion. Și dacă ministerul nu pune bani, celelalte entități nu vor avea posibilitatea să susțină asta.
Se vor bucura niște oameni câteva săptămâni, până își dau seama că au rămas fără bani. E un drum înfundat. (n.r. – Sponsorii pot veni să ajute echipa?) E o discuție dacă sponsorii pot veni lângă echipă în această formă. Care este instrumentul prin care pot face asta? Sponsorii vor avea nevoie de un contract cu o entitate”, a explicat Radu Miruță.
Ministrul Apărării a adăugat că săptămâna viitoare vrea să aibă o întâlnire cu suporterii Stelei pentru a discuta „posibile variante”.
