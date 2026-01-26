Jurnal Antena Sport | Restart la FCSB - Antena Sport

Ce jucător al FCSB-ului a lipsit de la ședința lui Gigi Becali. Detaliile oferite de Mihai Stoica: „Și-a atins scopul”

Clubul din Ungaria a plătit 1,5 milioane de euro pe jucătorul format de un club din Liga 1

LIVE TEXT UTA – Rapid 1-0. Marius Coman deschide scorul cu un eurogol

Jucătorul de la FCSB căruia Zeljko Kopic i-ar relansa cariera: „Se face de 10 milioane”

Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro

UPDATE LIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu

Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd”

Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat”

Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj

Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!