Inter – Atalanta, LIVE SCORE (16:00). Duel tare pentru echipa lui Cristi Chivu. Echipele probabile

Inter – Atalanta, partida din etapa a 29-a din Serie A, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 16:00. Cristi Chivu are parte de un meci tare, pe Meazza.
Atalanta vine după umilința din optimile Champions League. Trupa din Bergamo a fost învinsă de Bayern cu scorul de 1-6, în manșa tur, fiind ca și eliminată din competiție.
Inter – Atalanta, LIVE SCORE (16:00)
Inter a fost eliminată din Champions League de Bodo/Glimt, astfel că Cristi Chivu a avut mai mult timp la dispoziție pentru a pregăti meciul cu Atalanta de sâmbătă.
Formația pregătită de antrenorul român țintește victoria, după eșecul suferit în runda trecută cu AC Milan, scor 0-1. Înaintea meciului cu Atalanta, Inter are un avans de șapte puncte față de „diavoli”, în fruntea campionatului.
Atalanta, de cealaltă parte, ocupă locul șapte, cu 46 de puncte, fiind la patru puncte distanță de Juventus, ultima clasată pe locurile care duc în cupele europene.
În meciul tur de la Bergamo, Inter a învins-o la limită pe Atalanta, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Lautaro Martinez, în minutul 65.
Echipele probabile:
- Inter: Sommer – Bisseck, Akanji, Carlos Augusto – Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco – M. Thuram, Pio Esposito
Antrenor: Cristi Chivu
- Atalanta: Carnesecchi – Scalvini, Djimsiti, Ahanor – Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta – Samardzic, Zalewski – Scamacca
Antrenor: Raffaele Palladino
- „N-am niciun dubiu”. Fostul coechipier al lui Cristi Chivu de la Inter s-a convins în privința românului
- Cristi Chivu i-a stabilit prețul jucătorului său: 70 de milioane de euro! Barcelona și-a manifestat interesul
- “O mizerie fără sfârșit”. Interul lui Cristi Chivu, făcut praf de președintele care a reușit “tripla” istorică
- Francesco Totti revine la AS Roma! Funcţia pe care o va avea la clubul pentru care a scris istorie
- Cristi Chivu pregăteşte “revoluţia” la Inter. Cinci plecări de la echipă şi două prelungiri de contracte