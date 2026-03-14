Dani Coman anunță prime importante pentru jucătorii lui FC Argeș! Sumele pregătite de oficialii din Trivale

Daniel Işvanca Publicat: 14 martie 2026, 16:44

FC Argeș a început ca din tun play-off-ul și a obținut o victorie neașteptată pe terenul Universității Craiova. Piteștenii au confirmat parcursul fantastic din acest sezon, iar Dani Coman este în al nouălea cer.

Oficialul formației din Trivale a anunțat prime consistente pentru jucători, în funcție de cât de bun va fi parcursul echipei antrenate de Bogdan Andone în play-off.

Dani Coman: „Nu mă gândesc la egal”

FC Argeș confirmă că merită pe deplin să evolueze în play-off, mai ales după succesul de senzație obținut pe terenul celor de la Universitatea Craiova.

Dani Coman a vorbit despre obiectivele pe care și le-a trasat alături de cei din staff-ul tehnic, dar și despre primele care le-au fost promise jucătorilor.

„(n.r. – discuția cu Andrei Vochin miercuri pe culoarul Federației) Da, aveam încredere în echipă. Am văzut care este starea de spirit a grupului și aveam eu feeling-ul ăsta că vom câștiga. Nu mă gândesc la egal, mă gândesc doar la victorie. Este adevărat că au avut absențe, dar și noi am avut.

Până la urmă trebuie s-o recunoaștem, Craiova înseamnă mult în fotbalul românesc în momentul de față. Este o echipă care se luptă an de an pentru câștigarea campionatului, dar și noi am demonstrat că nu suntem întâmplător în play-off-ul campionatului!”.

„Cel mai mare merit îl au antrenorii”

„Este adevărat că va fi un play-off în care se va juca fiecare meci. Deocamdată nu putem spune de o echipă că este net superioară celorlalte. Vor mai trece meciuri și vom vedea. Deocamdată suntem la începutul play-off-ului. Dar dacă îmi amintesc ce se discuta în trecut, vreau să-l felicit pe Sabin Ilie.

A fost singurul care a fost cel mai aproape de obiectivul pe care am terminat sezonul regular. A fost singurul care a spus că FC Argeș va termina pe locul șapte. Restul oamenilor din fotbal au spus 13, 14…

Cel mai mare merit îl au antrenorii. Avem un preparator fizic foarte bun. Avem antrenori secunzi foarte buni, avem un antrenor de portari foarte bun. Și aici nu mai trebuie să vă mai spun eu nimic de Bogdan Andone. În afară de faptul că e un antrenor senzațional, este și un om de excepție, e un om cu care merită să pleci la război”.

„Cuvântul performanță nu este interzis”

„(n.r. – Domn primar a mărit primele aseară?) Domn primar nu poate decât să ne susțină cu tot ceea ce depinde de dânsul. Primele le măresc doar eu și tot eu le micșorez. Le-am mărit aseară pentru că meritau.

Au niște prime în funcție de locul pe care vor termina play-off-ul. E o sumă fixă, iar la locul cinci li se mai adaugă 400 de euro, la locul patru încă 800. Și clubul are nevoie de bani, iar ei vor fi plătiți în funcție de performanță. Prima fixă pleacă de la 800 de euro!

Cuvântul performanță nu este interzis. Iar dacă vrem să facem performanță trebuie să câștigăm trofee. Suntem conștienți sau cel puțin eu sunt conștient de nivelul valoric al lotului pe care îl avem, de condițiile pe care le avem, dar noi compensăm prin corectitudine, prin ambiție foarte mare, prin determinare, prin agresivitate în sensul bun al cuvântului, printr-o organizare foarte bună atât în afara terenului, cât și în teren.

Lucrurile astea nu fac decât să ducă la performanță, pentru că suntem corecți cu fotbalul și cu viața, iar viața și fotbalul te răsplătesc dacă ești corect!”, a concluzionat Dani Coman, potrivit fanatik.ro.

