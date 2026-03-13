De unde a văzut Filipe Coelho, suspendat, meciul cu FC Argeş! Cum a reacţionat după golul anulat al oltenilor

Bogdan Stănescu Publicat: 13 martie 2026, 22:36

Filipe Coelho, la masa presei, în timpul meciului Craiovei cu FC Argeş / AntenaSport

Suspendat două etape după eliminarea din Cupa României, atunci când a intrat pe teren pentru a se bucura la golul 3 al oltenilor cu CFR Cluj, Filipe Coelho (45 de ani) şi-a ispăşit ultima etapă de suspendare la meciul pierdut de Craiova cu FC Argeş, 0-1.

Filipe Coelho a văzut meciul cu FC Argeş de la masa presei. După golul anulat al oltenilor, din minutul 73, pentru un offside, Coelho a mers să revadă şi el faza. Reuşita a fost anulată de VAR.

Principala favorită la titlu, Universitatea Craiova a suferit o înfrângere surprinzătoare, 0-1, cu FC Argeş, în prima etapă a play-off-ului.

În urma acestei victorii, piteştenii au urcat provizoriu pe locul 2 în Liga 1, cu 28 de puncte, egalând-o pe Rapid şi venind la două puncte în spatele Craiovei.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Bettaieb, în minutul 26.

Filipe Coelho se plângea că nu e dorit în Liga 1 după ce a fost suspendat două etape pentru că a intrat pe teren. Gestul lui i-a atras eliminarea la partida de Cupă câştigată de Craiova, cu 3-1, cu CFR Cluj.

“Nimic nu se va schimba. Pentru mine, este nedrept pentru că, așa cum am mai spus, am văzut cu ochii mei același comportament pe care l-am avut și eu și a existat un tratament diferit. Cred că e clar pentru toți, dar am timp să învăț, poate trebuie să mă adaptez la lucruri de genul acesta. Nu este important acum. A fost ce a fost și nu sunt persoana importantă din echipă. Din câte ați văzut la meci, jucătorii au jucat bine. Noi suntem doar staff-ul tehnic. E frumos să stai pe bancă, evident. Dar anumiți oameni au crezut că nu merit asta”, declara Coelho, pentru digisport.ro, după Rapid – Universitatea Craiova 1-1.

Pe lângă cele două etape de suspendare, Comisia de Disciplină a decis şi să îl amendeze pe Coelho cu 360 de lei.

Trump îi face un cadou de 10 miliarde de dolari lui Putin. Fost consilier: Multă vodcă a curs la KremlinTrump îi face un cadou de 10 miliarde de dolari lui Putin. Fost consilier: Multă vodcă a curs la Kremlin
