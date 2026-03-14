Revenire importantă în lotul Barcelonei! Fotbalistul nu mai jucase din august 2025. Hansi Flick: „Sunt foarte fericit”

Daniel Işvanca Publicat: 14 martie 2026, 17:04

Barcelona va primi în această etapă vizita celor de la Sevilla, iar victoria este singura opțiune pe care o are formația antrenată de Hansi Flick, aflată în prezent în fruntea clasamentului.

La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul campioanei din La Liga a făcut un anunț uriaș pentru fani: Gavi va reveni pe gazon după mai bine de șase luni de pauză.

Gavi revine pe gazon. Anunțul lui Hansi Flick

Gavi nu a mai jucat pentru Barcelona din august 2025, după ce a suferit o accidentare gravă la meniscul genunchiului drept. Spaniolul a urmat un lung proces de recuperare, iar după mai bine de șase luni, acesta este gata de revenirea pe gazon.

La conferința de presă dinaintea meciului cu FC Sevilla, Hansi Flick a precizat că jucătorul va fi în lot pentru această dispută și că are toate șansele să bifeze câteva minute.

„Dacă va fi disponibil? Am anunțat noi asta (n. r. râde)? Da, va fi disponibil, sunt foarte fericit, sper că va prinde câteva minute. Dinamismul lui de la antrenamente, dar trebuie să gestionăm câteva minute. Mai are mulți ani de fotbal în față, trebuie să ținem cont de asta”, a spus Hansi Flick.

