Mirel Rădoi, mesaj categoric pentru Vlad Chiricheş, înainte de FCSB – Metaloglobus: “După ce se termină sezonul”

Alex Masgras Publicat: 14 martie 2026, 17:00

Mirel Rădoi, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Mirel Rădoi este gata să îl introducă pe teren pe Vlad Chiricheş, dacă veteranul FCSB-ului se va pregăti cum trebuie şi va arăta bine la antrenamente. Anunţul a fost făcut chiar de către antrenorul roş-albaştrilor, care a revenit pe banca echipei după mai bine de 10 ani, după ce campioana en-titre a ratat calificarea în play-off.

Vlad Chiricheş nu a mai jucat de pe 16 ianuarie din cauza unei accidentări. Revenit la antrenamente, Chiricheş se antrenează normal cu lotul, iar Mirel Rădoi a avut un mesaj categoric pentru el.

Mirel Rădoi, despre Vlad Chiricheş: “Dacă va fi bun la antrenament, nu va fi o problemă ca el să nu joace”

Pe lângă faptul că antrenorul a asigurat pe toată lumea că nu vor exista probleme din partea staff-ului, atâta timp cât jucătorii se pregătesc cum trebuie, Rădoi i-a transmis lui Chiricheş că se poate retrage abia după ce se termină sezonul, deoarece fostul selecţioner vrea să se bazeze pe toată lumea din lot:

“El s-a antrenat normal cu noi, zilele astea. Vlad, e un jucător important, dacă se va lăsa, va trebui să se lase după ce se termină sezonul, pentru că avem nevoie de toată lumea.

În funcție de ce se întâmplă la antrenamente, nu cred că va fi o problemă pentru cineva din staff, dacă el va fi bun la antrenament, ca el să nu joace. Pentru noi nu există aşa ceva”, a declarat Mirel Rădoi, la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Metaloglobus.

FCSB va juca în premieră sezonul acesta în play-out. Campioana României o va întâlni pe Metaloglobus în prima etapă. Echipa lui Rădoi începe play-out-ul cu 23 de puncte după înjumătăţire.

