Pleacă Bogdan Andone de la FC Argeș? Dani Coman a făcut anunțul: „Are oferte”

Daniel Işvanca Publicat: 14 martie 2026, 17:29

FC Argeș este de departe revelația actualei ediții de campionat, piteștenii fiind prima formație din istoria Ligii 1 care joacă în play-off din postura de echipă nou promovată.

Bogdan Andone este unul dintre artizanii acestui proiect incredibil din Trivale, însă Dani Coman a dezvăluit că este tot mai greu de ținut, după sezonul magistral al „vulturilor”.

Dani Coman: „La anul vom fi și mai bine”

Bogdan Andone a reușit o treabă extraordinară la FC Argeș, reușind să aducă formația piteșteană pe prima scenă a fotbalului românesc, dar și să o ducă pe loc de play-off, din postura de echipă nou promovată.

Dani Coman a vorbit despre nucleul care s-a format la clubul din Trivale, însă acesta nu a exclus și o despărțire de tehnicianul român, care este pe radarul mai multor formații.

„Am creat o echipă bună, care se poate lupta cu marile echipe ale campionatului. Am câștigat de două ori cu CFR Cluj, de două ori cu FCSB, am câștigat la Craiova, la Dinamo. Nu poate fi întâmplător. Asta arată că avem un grup unit, o echipă care știe ce vrea de la fiecare joc, avem niște jucători antrenabili, care nu comentează indiferent de ceea de le cere preparatorul fizic.

Asta arată că am creat, până la urmă, un grup. Nu aș putea spune că avem valori extraordinare, pentru că nu avem posibilități financiare să luăm jucători. Dar am creat un grup frumos, unit, care va crește. Sunt convins că dacă vom face alegerile potrivite în această vară la anul vom fi și mai bine.

(n.r. Cât mai are contract Bogdan Andone?) Cât vreau eu (n.r. râde). Acum depinde și de el… are o discuție în Belgia. Există și o ofertă din Cipru. Dar, deocamdată, el își dorește să rămână la Pitești. Mi-a spus-o. Asta este creația noastră”, a declarat Dani Coman, potrivit fanatik.ro.

