Iranul nu renunţă la World Cup 2026! Cererea specială făcută pentru FIFA

Iranul a cerut ca meciurile sale de la Cupa Mondială de fotbal din această vară să fie mutate de pe teritoriul SUA în Mexic pe fondul tensionării relaţiilor dintre cele două state ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, potrivit DPA.
Ministrul iranian al Sporturilor, Ahmad Donyamali, a fost citat, de agenţia de stat de ştiri Irna, spunând că vor analiza propunerea împreună cu forul mondial al fotbalului (FIFA).
Iranul vrea să joace în Mexic meciurile de la World Cup 2026
“Sper ca să fie îndeplinite condiţiile pentru ca jucătorii noştri să poată participa până la urmă la Cupa Mondială”, a spus Donyamali.
“Este important să folosim cu grijă toate aspectele sportului pentru pentru a ne asigura că participarea este încă posibilă”, a explicat oficialul iranian.
FIFA a fost contactată pentru a comenta în această privinţă, dar deocamdată fără succes.
Iranul va juca împotriva Belgiei, Noii Zeelande şi Egiptului în faza grupelor, meciurile sale fiind prevăzute pe teritoriul SUA, care alături de Mexic şi Canada găzduiesc în comun turneul în perioada 11 iunie – 19 iulie.
SUA şi Israel au efectuat lovituri aeriene împotriva Iranului începând de la 28 februarie. Iar regimul iranian a răspuns cu lovituri similare în regiunea Orientului Mijlociu.
Donyamali a hotărât miercuri că Iranul va participa la Cupa Mondială.
O zi mai târziu, preşedintele Donald Trump a spus că nu este potrivit pentru Iran să participe din motive de siguranţă. Iranul a respins această poziţie a preşedintelui american, anunţând că deciziile sunt luate doar de către FIFA.
World Cup 2026 se vede LIVE în Universul Antena.
