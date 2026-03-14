Iranul nu renunţă la World Cup 2026! Cererea specială făcută pentru FIFA

Alex Masgras Publicat: 14 martie 2026, 16:43

Iranul a cerut ca meciurile sale de la Cupa Mondială de fotbal din această vară să fie mutate de pe teritoriul SUA în Mexic pe fondul tensionării relaţiilor dintre cele două state ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, potrivit DPA.

Ministrul iranian al Sporturilor, Ahmad Donyamali, a fost citat, de agenţia de stat de ştiri Irna, spunând că vor analiza propunerea împreună cu forul mondial al fotbalului (FIFA).

Iranul vrea să joace în Mexic meciurile de la World Cup 2026

“Sper ca să fie îndeplinite condiţiile pentru ca jucătorii noştri să poată participa până la urmă la Cupa Mondială”, a spus Donyamali.

“Este important să folosim cu grijă toate aspectele sportului pentru pentru a ne asigura că participarea este încă posibilă”, a explicat oficialul iranian.

FIFA a fost contactată pentru a comenta în această privinţă, dar deocamdată fără succes.

Iranul va juca împotriva Belgiei, Noii Zeelande şi Egiptului în faza grupelor, meciurile sale fiind prevăzute pe teritoriul SUA, care alături de Mexic şi Canada găzduiesc în comun turneul în perioada 11 iunie – 19 iulie.

SUA şi Israel au efectuat lovituri aeriene împotriva Iranului începând de la 28 februarie. Iar regimul iranian a răspuns cu lovituri similare în regiunea Orientului Mijlociu.

Donyamali a hotărât miercuri că Iranul va participa la Cupa Mondială.

Mai multe pisici maidaneze din Constanţa, eroine după ce au împiedicat un jafMai multe pisici maidaneze din Constanţa, eroine după ce au împiedicat un jaf
O zi mai târziu, preşedintele Donald Trump a spus că nu este potrivit pentru Iran să participe din motive de siguranţă. Iranul a respins această poziţie a preşedintelui american, anunţând că deciziile sunt luate doar de către FIFA.

Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul loc din lume unde se produce "aurul alb", folosit în medicamente sau în băuturi
Observator
Singurul loc din lume unde se produce "aurul alb", folosit în medicamente sau în băuturi
De ce deranjează atât de tare Diana Șucu?
Fanatik.ro
De ce deranjează atât de tare Diana Șucu?
17:29

Pleacă Bogdan Andone de la FC Argeș? Dani Coman a făcut anunțul: „Are oferte”
17:04

Revenire importantă în lotul Barcelonei! Fotbalistul nu mai jucase din august 2025. Hansi Flick: „Sunt foarte fericit”
17:02

LIVE SCOREInter – Atalanta 1-1. Lovitură de teatru la Milano! Oaspeții marchează pe final. Chivu, eliminat
17:00

Mirel Rădoi, mesaj categoric pentru Vlad Chiricheş, înainte de FCSB – Metaloglobus: “După ce se termină sezonul”
16:44

Dani Coman anunță prime importante pentru jucătorii lui FC Argeș! Sumele pregătite de oficialii din Trivale
16:24

VIDEOFotbalistul vândut de Valeriu Iftime cu 50.000 de euro, gol fabulos în China! Reușită de 3 puncte pentru român
Vezi toate știrile
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 3 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 4 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 5 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 6 VideoStartul cursei de sprint din MP al Chinei. Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell, în primul tur
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”