Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Un român colindă toată lumea cu golful - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Un român colindă toată lumea cu golful
Video

Jurnal Antena Sport | Un român colindă toată lumea cu golful

Un român colindă toată lumea cu golful, dar dă lecţii şi acasă. Şi străinii au venit pe terenul de lângă casa Simonei Halep, la prima competiţie organizată în România

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Un român colindă toată lumea cu golful

Jurnal Antena Sport | Un român colindă toată lumea cu golful

Jurnal Antena Sport | Un român colindă toată lumea cu golful
SuperMondial: ce expresie a învăţat Wesley Sneijder de la Chivu: „I-am zis să nu mai fie aşa drăgăstos!”

SuperMondial: ce expresie a învăţat Wesley Sneijder de la Chivu: „I-am zis să nu mai fie aşa drăgăstos!”

SuperMondial: ce expresie a învăţat Wesley Sneijder de la Chivu: „I-am zis să nu mai fie aşa drăgăstos!”
Ultraşii bosniaci au dezlănţuit "iadul" în afara stadionului de la Zenica! Protest de amploare

Ultraşii bosniaci au dezlănţuit "iadul" în afara stadionului de la Zenica! Protest de amploare

Ultraşii bosniaci au dezlănţuit "iadul" în afara stadionului de la Zenica! Protest de amploare
Tricolorii U19 visează la calificări la turneele finale şi cu naţionala mare

Tricolorii U19 visează la calificări la turneele finale şi cu naţionala mare

Tricolorii U19 visează la calificări la turneele finale şi cu naţionala mare
Jurnal Antena Sport | Vicecampionul mondial, Wesley Sneijder, îl privește pe prietenul Chivu ca pe un antrenor…

Jurnal Antena Sport | Vicecampionul mondial, Wesley Sneijder, îl privește pe prietenul Chivu ca pe un antrenor…

Jurnal Antena Sport | Vicecampionul mondial, Wesley Sneijder, îl privește pe prietenul Chivu ca pe un antrenor…
21:12
Cristi Săpunaru a răbufnit, după Bosnia – România 3-1: „Execrabil”
21:05
Denis Drăguş s-a prăbuşit emoţional după roşul din meciul cu Bosnia! Marius Şumudică: “Nu a vorbit nici măcar cu familia”
20:53
Ucraina – Islanda 2-0! Calificare la baraj pentru selecționata lui Serhiy Rebrov. Victorii pentru Anglia și Franța
20:13
UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj
19:59
Mihai Stoica, un nou avertisment pentru Daniel Bîrligea: „Am ajuns bătaia de joc a unui jucător!?”
19:41
Cristiano Ronaldo a reacţionat imediat după ce Portugalia s-a calificat la World Cup 2026! Îndemnul lui CR7 pentru colegi
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă 4 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 5 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici 6 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă