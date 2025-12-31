Cristiano Ronaldo, lider absolut în topul celor mai bine plătiți sportivi din 2025. Pe ce loc se află Messi - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo, lider absolut în topul celor mai bine plătiți sportivi din 2025. Pe ce loc se află Messi

Daniel Işvanca Publicat: 31 decembrie 2025, 21:25

Cristiano Ronaldo / Profimedia

Cristiano Ronaldo rămâne și în anul 2025 sportivul care încasează cei mai mulți bani la nivel mondial, veniturile starului de la Al-Nassr depășind 250 de milioane de dolari pe an.

În mod surprinzător, Lionel Messi, marele rival al lusitanului și fotbalistul legitimat la Inter Miami, nu se află în Top 3, fiind devansat de baschetbalistul Steph Curry și Tyson Fury.

Cristiano Ronaldo, lider în topul încasărilor în lumea sportului. Messi nu este în Top 5

Cristiano Ronaldo nu s-a clintit din topul celor mai bine plătiți sportivi din lume, portughezul fiind în continuare pe primul loc în clasamentul care dă tonul în lumea sportului.

Fotbalistul ajuns la vârsta de 40 de ani încasează în total 275 de milioane de dolari, 225 de milioane fiind salariul său de la Al-Nassr, iar diferența venind din contracte de publicitate.

Podiumul este completat de Steph Curry și Tyson Fury, care au încasat în anul 2025 156, respectiv 146 de milioane de dolari. Lionel Messi nu este pe podium, dar ocupă poziția a cincea, cu un total al veniturilor de 135 de milioane de dolari.

Top 10 cei mai bine plătiți sportivi din 2025

1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 275.000.000 de dolari

2. Steph Curry (Golden State Warriors) – 156.000.000 de dolari

3. Tyson Fury (box) – 146.000.000 de dolari

4. Dak Prescott (Dallas Cowboys) – 137.000.000 de dolari

5. Lionel Messi (Inter Miami) – 135.000.000 de dolari

6. Lebron James (LA Lakers) – 133.800.000 de dolari

7. Juan Soto (New York Mets) – 114.000.000 de dolari

8. Karim Benzema (Al Ittihad) – 104.000.000 de dolari

9. Shohei Ohtani (LA Dodgers) – 102.500.000 de dolari

10. Kevin Durant (Houston Rockets) – 101.400.000 de dolari.

