Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză! - Antena Sport

Olimpiu Moruțan părăseşte Aris Salonic în această iarnă şi îşi caută echipă. Jurnaliştii din Grecia susţin că fotbalistul este ofertat din Liga 1, iar mutarea s-ar putea realiza în această iarnă.

Update: Potrivit ultimelor informaţii oferte de iamsport.ro, Universitatea Craiova este clubul interesat să-l transfere pe Moruţan. Clubul oltean a luat legătura Aris Salonic pentru a negocia transferul în această iarnă.

”Se știe, de asemenea, că de ceva timp ’galbenii’ încearcă să ’ușureze’ lotul eliminând jucătorii care nu se regăsesc în planurile lui Manolo Jimenez.

Pe această listă se mai află Moruțan și Misehouy. Intențiile românului au fost exprimate de agentul său (n.r. Giovanni Becali), care a recunoscut că există discuții cu echipe din Turcia și România”, au scris grecii de la Gazzetta.