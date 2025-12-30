Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român - Antena Sport

Denis Drăguș este decis să facă o schimbare în cariera sa, iar fotbalistul român și-a dat deja acceptul pentru transferul la o altă echipă din Turcia, după ce clubul a ajuns la un acord cu cei de la Trabzonspor.
Este vorba despre Gaziantep, formația pentru care acesta a mai evoluat în sezonul 2023/2024 și unde joacă în prezent doi fotbaliști români: Alexandru Maxim și Deian Sorescu.
Denis Drăguș la Gaziantep, la un pas de a se realiza
Gaziantep27.net vine cu vestea zilei pentru internaționalul român Denis Drăguș, care este la doar un pas de a semna cu formația clasată pe locul 9 în Superliga Turciei.
Sursa citată menționează că atacantul a discutat deja cu președintele Memik Yilmaz, iar tehnicianul celor de la Gaziantep a început să îl urmărească pe social media, semn că discuțiile au fost pozitive.
Presa turcă a transmis că există deja un acord între Gaziantep și Trabzonspor, ceea ce înseamnă că Drăguș va fi împrumutat din nou la echipa pentru care a evoluat în sezonul 2023/2024.
