Florin Bratu, verdict surprinzător în lupta pentru titlu: "Ea e favorita, nu FCSB, nu Craiova" - Antena Sport

Florin Bratu (45 de ani) a analizat lupta la titlu. Fostul selecţioner al naţionalei U21, în prezent antrenorul lui CS Dinamo, e de părere că Rapid e principala favorită în lupta pentru titlu. Rapid vine după două înfrângeri la rând, 0-2 cu Oţelul şi 1-2 cu FCSB.

Giuleştenii sunt în acest moment pe locul 2 în Liga 1, cu 39 de puncte, cu unul în spatele liderului Universitatea Craiova. Mai multe voci din fotbalul românesc, printre care şi Cristi Borcea, sunt de părere că Rapid nu are în acest moment un lot de titlu. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleştenilor, le-a cerut acţionarilor Dan Şucu şi Victor Angelescu transferuri în această iarnă.

Florin Bratu: “Prima şansă la titlu o are Rapid”

Florin Bratu consideră că plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova a transformat-o pe Rapid în principala favorită la câştigarea campionatului.

„Eu spun că prima șansă la titlu o are Rapid. Nu FCSB, nici Craiova, pentru că a plecat Rădoi. Cred că Universitatea Craiova va avea probleme. Cu Rădoi antrenor, Craiova era favorită, s-ar fi luptat la titlu cu șanse reale. Și acum sunt în cursă, dar le va fi mai greu”, a declarat Florin Bratu pentru gsp.ro.

Singurul conducător al Rapidului care a spus că îşi doreşte campionatul este Victor Angelescu. Acţionarul minoritar al Rapidului, care e şi preşedintele executiv al clubului, a anunţat că giuleştenii s-au înţeles cu un atacant. Angelescu vrea şi un mijlocaş central, dar analizează aducerea unor jucători şi pe alte posturi.