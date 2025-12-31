E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! - Antena Sport

UPDATE Louis Munteanu s-a înțeles cu DC United și a semnat, anunță Pro Sport. Telenovela plecării s-a încheiat pentru jucătorul CFR-ului. Patronul Varga încasează 7 milioane de dolari în schimbul fotbalistului.

Știrea inițială!

Americanii sunt foarte încântați de iminenta venire a lui Louis Munteanu la DC United, iar mai mule imagini cu atacantul CFR-ului în tricoul echipei din SUA au apărut în spațiul public.

Și presa din Statele Unite ale Americii anunță că mutarea este iminentă și a făcut publică suma la care s-ar putea încheia tranzacția. Mai exact, jurnalistul Tom Bogert de la The Athletic notează că este vorba despre o sumă fixă de 7 milioane de dolari, care poate crește până la 10 milioane prin bonusuri, în funcție de performanțele atacantului.