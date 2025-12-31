E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! - Antena Sport

UPDATE Louis Munteanu s-a înțeles cu DC United și a semnat, anunță Pro Sport. Telenovela plecării s-a încheiat pentru jucătorul CFR-ului. Patronul Varga încasează 7 milioane de dolari în schimbul fotbalistului.
Știrea inițială!
Americanii sunt foarte încântați de iminenta venire a lui Louis Munteanu la DC United, iar mai mule imagini cu atacantul CFR-ului în tricoul echipei din SUA au apărut în spațiul public.
Și presa din Statele Unite ale Americii anunță că mutarea este iminentă și a făcut publică suma la care s-ar putea încheia tranzacția. Mai exact, jurnalistul Tom Bogert de la The Athletic notează că este vorba despre o sumă fixă de 7 milioane de dolari, care poate crește până la 10 milioane prin bonusuri, în funcție de performanțele atacantului.
Dacă mutarea se va concretiza, aceasta ar deveni cea mai scumpă din istoria clubului din MLS, depășind transferul lui Christian Benteke de la Crystal Palace, realizat în 2022 pentru 5,5 milioane de dolari.
Polonezii de la newsy.sportu au preluat și ei știrea transferului lui Louis Munteanu în America și l-au „îmbrăcat“ în tricoul noii sale echipe, după cum se poate vedea în imagine.
