Veste bună pentru Zeljko Kopic! Jucătorul dorit de Dinamo, șanse mari să fie cedat în această iarnă - Antena Sport

Veste bună pentru Zeljko Kopic! Jucătorul dorit de Dinamo, șanse mari să fie cedat în această iarnă

Daniel Işvanca Publicat: 31 decembrie 2025, 20:34

Veste bună pentru Zeljko Kopic! Jucătorul dorit de Dinamo, șanse mari să fie cedat în această iarnă

Andres Dumitrescu într-un meci cu Mlada Boleslav / Profimedia

Andres Dumitrescu și-a încheiat împrumutul la Sigma Olomuc, iar fotbalistul care a îmbrăcat tricoul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe va reveni la Slavia Praga, club de unde a fost cedat în prima parte a acestui sezon.

Acum, jucătorul explorează noi variante, una dintre acestea fiind chiar revenirea în primul eșalon al fotbalului românesc. Vestea este una bună pentru Zeljko Kopic, care are nevoie de dublaj la Raul Opruț.

Andres Dumitrescu revine la Slavia Praga

Evaluat de Transfermarkt la 300.000 de euro, Andres Dumitrescu va reveni la Slavia Praga, după o primă parte a sezonului în care a fost împrumutat la Sigma Olomuc.

Cu doar cinci meciuri jucate în acest sezon, acesta explorează noi variante pentru a prinde cât mai multe minute, iar venirea la Dinamo ar putea fi o opțiune bună.

Zeljko Kopic are nevoie de un fundaș stânga care să îl suplinească pe Raul Opruț, Andres Dumitrescu fiind una dintre opțiunile preferate de tehnicianul croat.

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

