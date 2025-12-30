Primele imagini cu Dan Petrescu. Cum arată după ce veştile erau îngrijorătoare în privinţa lui - Antena Sport

Au apărut primele imagini cu Dan Petrescu, după ce Gino Iorgulescu a dat veşti sumbre despre boala cu care se confruntă.

Antrenorul a slăbit vizibil, dar pare că stăpâneşte destul de bine lupta cu boala. Dan Petrescu a fost surprins mergând pe stradă, cu vitalitate, semn că totul este sub control pentru fostul antrenor al CFR-ului.

@paparazziatac Un gest simplu, o gură de aer și semnul clar că lucrurile se așază din nou După luni întregi în care numele lui Dan Petrescu a fost legat mai mult de îngrijorare decât de fotbal, apar primele imagini clare cu fostul internațional român, surprins la o plimbare în zona Herăstrău – Șoseaua Nordului. Este, practic, prima apariție publică vizibilă de când s-a vorbit intens despre problemele de sănătate și tratamentul pe care l-a urmat. Paparazzii noștri l-au filmat într-un moment extrem de sugestiv. La un moment dat, Petrescu se oprește, întinde brațele și trage adânc aer în piept, ca într-un exercițiu de respirație sau, poate, ca într-o clipă de eliberare. Nu pare un gest întâmplător. Este genul de mișcare pe care o face un om care a trecut printr-o perioadă grea și care, pentru prima dată după mult timp, simte că poate respira din nou normal. Vizibil mai slab, dar mult mai bine În ultimele luni, în spațiul public s-a vehiculat intens faptul că Dan Petrescu ar fi slăbit considerabil, existând inclusiv speculații privind gravitatea stării sale de sănătate. Imaginile surprinse astăzi confirmă parțial aceste informații: este mai slab decât era cunoscut publicului, iar transformarea fizică este evidentă. În același timp, însă, ceea ce se vede clar este o stare generală mult mai bună. Merge sigur, are un pas constant, nu pare slăbit sau nesigur. Dimpotrivă, expresia feței și gesturile transmit ideea de echilibru și de revenire. Îmbrăcat gros, cu o geacă lungă de iarnă, căciulă și ochelari de soare, Petrescu merge liniștit pe aleea de lângă Parcul Herăstrău, într-o zonă discretă, frecventată adesea de locuitorii din cartier. Nu se grăbește, nu caută atenția nimănui și nu interacționează cu trecătorii. Revenirea la normalitate După plimbare, fostul antrenor este surprins intrând într-un bloc de pe Șoseaua Nordului, alături de șoferul său. Un detaliu banal, dar extrem de important: rutina zilnică pare să se fi reinstalat. Nu mai vorbim despre drumuri la spital, clinici sau apariții tensionate, ci despre o zi obișnuită, într-un cartier familiar. Surse din fotbal au vorbit, în ultimele săptămâni, despre faptul că tratamentul urmat de Dan Petrescu ar fi dat rezultate, iar starea lui s-ar fi stabilizat. Apariția de astăzi vine să întărească această idee: chiar dacă urmele perioadei dificile sunt încă vizibile, semnele de revenire sunt clare. O imagine care spune mai mult decât orice comunicat În lipsa unor declarații oficiale sau a unor explicații medicale detaliate, imaginile spun totul. Gestul de a trage aer în piept, mersul calm, lipsa oricărei grabe sau tensiuni – toate indică faptul că Dan Petrescu traversează o etapă de recuperare, nu una de declin. Pentru un om cunoscut drept dur, exigent și perfecționist, inclusiv cu propriul corp, această apariție are o încărcătură aparte. Nu este o revenire spectaculoasă, ci una umană, firească, exact așa cum se întâmplă după o luptă grea. 📍 Herăstrău – Șoseaua Nordului 📸 Primele imagini cu Dan Petrescu după tratament #danpetrescu #fip #exclusiv #paparazziatac @Prosport.ro ♬ sonido original – 🕶️ᴄʀɪꜱᴛʜɪᴀɴ ᴇᴀᴢʏ-ᴇ🕶️

Ce detalii a dat Gino Iorgulescu despre starea lui de sănătate

Gino Iorgulescu (69 de ani) a vorbit recent despre boala cu care se confruntă Dan Petrescu (57 de ani). Fostul antrenor al lui CFR Cluj urmează tratament, iar veştile date de Gino Iorgulescu nu erau bune.

“Se zbârlește pielea pe mine (n.r: când vorbeşte despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu). Aveam și am o relație bună cu el! De când am aflat că e foarte grav, n-am mai vorbit. Nu știu ce să-i zic, e o situație delicată.