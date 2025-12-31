Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: "Ne simțim foarte bine" - Antena Sport

Închide meniul
EXCLUSIV

Radu Constantin Publicat: 31 decembrie 2025, 10:30

Gică Hagi şi Gică Popescu / Hepta

Gică Popescu a plecat în vacanță de sărbători, dar nu pe meleaguri străine, ci chiar în România. Stațiunea din România unde fostul jucător al naționalei petrece de Revelion este Poiana Brașov, acolo unde deține și câteva cabane.

“Noi obișnuim să venim în fiecare an aici, în Poiana Brașov, pentru că ne simțim foarte bine, avem foarte mulți prieteni. Avem și niște căsuțe pe care le-am făcut cu mult timp în urmă și este singura perioadă din an în care putem să le folosim. Acest lucru cu sărbătorile în familie le face toată lumea, este perioada din an pe care o aștepți cu nerăbdare, să te vezi, să te strângi la masă, să povestești”, declară Popescu.

Zăpada s-a așternut în Poiana Brașov, iar acest lucru face ca sărbătorile să fie și mai frumoase pentru familia lui Gică Popescu. “Ninge puternic afară… Da, ne bucurăm mult pentru că nu era zăpadă, sperăm să să putem schia pentru că suntem dornici să schiem”, a mai spus fostul component al naționalei României.

