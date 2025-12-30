Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze - Antena Sport

Dinamo e foarte aproape să sufle un jucător pe care şi FCSB îl doreşte. Este vorba de Mario Tudose, care e la pun pas să-şi dea acordul să semneze cu gruparea din Ştefan cel Mare.
Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, Dinamo a intrat în linie dreaptă cu negocierile în privinţa transferului. Jucătorul e gata să accepte, dar încă nu există şi acord de la clubul FC Argeş.
Piteşenii ţin însă la preţ, iar acest lucru s-a văzut şi în negocierile purtate cu FCSB. Gigi Becali a vrut să plătească un milion de euro pentru Mario Tudose, dar FC Argeş a declinat propunerea. Motivul? Fotbalistul este deținut în coproprietate cu Benfica, astfel că s-ar fi ales doar cu 500.000 de euro.
