Gică Popescu, sfat pentru Radu Drăguşin! Care trebuie să fie cel mai important criteriu în alegerea echipei - Antena Sport

În condiţiile în care Radu Drăguşin (23 de ani) e asaltat de oferte din Serie A, Gică Popescu (58 de ani), la rândul lui fost jucător al lui Tottenham, i-a transmis fundaşului naţionalei ce trebuie să ia în primul rând în calcul dacă alege să plece de la Spurs.

“Baciul” consideră că cel mai important criteriu în alegerea echipei trebuie să fie cel al şanselor de a fi titular la viitoarea formaţie.

Gică Popescu, mesaj pentru Radu Drăguşin: “E important să se ducă la o echipă unde să joace”

“(n.r: Întoarcerea în Italia ar fi un pas înapoi pentru Drăguşin?) Păi depinde unde în Italia. Dacă se întoarce la o echipă de subsolul clasamentului da, este un pas înapoi, dacă se întoarce la o echipă de top cred că este un pas înainte pentru că Serie A nu este la nivelul Premier League, dar este un campionat din primele patru.

El e important să se ducă la o echipă unde să joace. Dacă rămâne la Tottenham, foarte bine, să joace la Tottenham, pentru că este un jucător care cred că a lipsit naţionalei, este un jucător cu o constanţă permanentă”, a declarat Gică Popescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Radu Drăguşin (23 de ani) va avea o întâlnire decisivă pentru viitorul lui cu conducerea lui Tottenham, a anunţat jurnalistul britanic Matt Barlow, de la Daily Mail.