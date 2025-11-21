Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal AntenaSport | Dinamoviștii de la rugby s-au antrenat cu Benny - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal AntenaSport | Dinamoviștii de la rugby s-au antrenat cu Benny
Video

Jurnal AntenaSport | Dinamoviștii de la rugby s-au antrenat cu Benny

Dinamoviștii de la rugby s-au antrenat cu uriașul din kickboxing, Benny Adegbuyi, pentru semifinalele Cupei.

Ultimele video adaugate

Jurnal AntenaSport | Dinamoviștii de la rugby s-au antrenat cu Benny

Jurnal AntenaSport | Dinamoviștii de la rugby s-au antrenat cu Benny

Jurnal AntenaSport | Dinamoviștii de la rugby s-au antrenat cu Benny
Jurnal AntenaSport | Rapidiștii au derby cu CFR-ul rapidistului Pancu

Jurnal AntenaSport | Rapidiștii au derby cu CFR-ul rapidistului Pancu

Jurnal AntenaSport | Rapidiștii au derby cu CFR-ul rapidistului Pancu
Jurnal AntenaSport | Mihnea Rădulescu e convins că accidentarea îl va întări

Jurnal AntenaSport | Mihnea Rădulescu e convins că accidentarea îl va întări

Jurnal AntenaSport | Mihnea Rădulescu e convins că accidentarea îl va întări
Jurnal AntenaSport | Charalambous vrea încă un titlu cu FCSB

Jurnal AntenaSport | Charalambous vrea încă un titlu cu FCSB

Jurnal AntenaSport | Charalambous vrea încă un titlu cu FCSB
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 noiembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 noiembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 noiembrie
21:50
Starul lui Chelsea, accidentare stupidă în propria locuință. Cât va lipsi și ce meciuri va rata
21:36
LIVE TEXTFC Argeş – Universitatea Craiova 1-2. Se joacă tare în repriza a doua!
21:21
După a treia victorie a sezonului cu Csikszereda, Robert Ilyes a răbufnit: „Vă rog să nu mă provocați”
21:00
Calificările Marelui Premiu de la Las Vegas, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (06:00)
20:50
VIDEOPregătirile sunt în toi! Imagini fabuloase de pe Camp Nou. Barcelona va juca „acasă” după mai bine de doi ani
20:40
VideoJurnal AntenaSport | Rapidiștii au derby cu CFR-ul rapidistului Pancu
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc 6 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030