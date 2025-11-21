Jurnal AntenaSport | Dinamoviștii de la rugby s-au antrenat cu Benny - Antena Sport

Video Jurnal AntenaSport | Rapidiștii au derby cu CFR-ul rapidistului Pancu

VIDEO Pregătirile sunt în toi! Imagini fabuloase de pe Camp Nou. Barcelona va juca „acasă” după mai bine de doi ani

Calificările Marelui Premiu de la Las Vegas, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (06:00)

După a treia victorie a sezonului cu Csikszereda, Robert Ilyes a răbufnit: „Vă rog să nu mă provocați”

Starul lui Chelsea, accidentare stupidă în propria locuință. Cât va lipsi și ce meciuri va rata

1

Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român

2

BREAKING NEWS Turcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului

3

Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026

4

OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori”

5

Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc

6

Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030