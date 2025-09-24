Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal AntenaSport | FCSB e ca acasă la hotelul din Olanda, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal AntenaSport | FCSB e ca acasă la hotelul din Olanda, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles
Video

Jurnal AntenaSport | FCSB e ca acasă la hotelul din Olanda, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles

FCSB e ca acasă la hotelul din Olanda în care stă înaintea bătăliei cu Go Ahead Eagles, din Europa League.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Unchiul lui Alex Mitriţă îi ia apărarea nepotului său după retragerea de la naţională

Jurnal Antena Sport | Unchiul lui Alex Mitriţă îi ia apărarea nepotului său după retragerea de la naţională

Jurnal Antena Sport | Unchiul lui Alex Mitriţă îi ia apărarea nepotului său după retragerea de la naţională
Jurnal Antena Sport | Nu e linişte la FCSB înaintea meciului din Europa League cu Go Ahead Eagles

Jurnal Antena Sport | Nu e linişte la FCSB înaintea meciului din Europa League cu Go Ahead Eagles

Jurnal Antena Sport | Nu e linişte la FCSB înaintea meciului din Europa League cu Go Ahead Eagles
Jurnal AntenaSport | FCSB e ca acasă la hotelul din Olanda, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles

Jurnal AntenaSport | FCSB e ca acasă la hotelul din Olanda, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles

Jurnal AntenaSport | FCSB e ca acasă la hotelul din Olanda, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles
Grand Prix, ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului

Grand Prix, ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului

Grand Prix, ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie
22:07
„E posibil”. Verdictul lui Elias Charalambous după ce a aflat că Daniel Bîrligea poate prinde transferul carierei
22:02
Ungaria s-a calificat la Campionatul European de futsal, după un meci cu România marcat de incidente violente
22:00
LIVE SCOREDinamo Zagreb – Fenerbahce se joacă ACUM. PAOK – Maccabi Tel Aviv 0-0. Rezultatele serii
21:38
Dinamo, învinsă dramatic de Veszprem în Liga Campionilor. „Dulăii” au condus până în minutul 45
21:28
Anunţul Jandarmeriei după incidentele grave de la meciul România – Ungaria!
21:27
Titularul FCSB-ului a dat cărțile pe față despre atmosfera din vestiar, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 VIDEOImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 3 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 4 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 5 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 6 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului