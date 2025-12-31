Salariul uriaș pe care îl va primi Louis Munteanu la DC United. Cifrele afacerii - Antena Sport

Louis Munteanu va fi noul jucător al celor de la DC United, formație din Statele Unite ale Americii. După ce Anamaria Prodan, impresara sa, a confirmat mutarea, au apărut și mai multe detalii legate de mutarea care îl aduce în America de Nord pe atacantul de la CFR Cluj.

Louis Munteanu va pleca din Gruia la DC United în schimbul a 7 milioane de dolari (aproximativ 6 milioane de euro), sumă care poate ajunge la 10 milioane de dolari (8,5 mil. euro) cu tot cu bonusuri de performanță, în funcție de realizările atacantului. Anunțul legat de transfer a fost făcut de impresara sa, Anamaria Prodan, care a oferit mai devreme și o reacție în exclusivitate pentru Antena Sport.

Un milion de euro pe an pentru Louis Munteanu

La scurt timp după ce impresara lui Munteanu a făcut anunțul că cele două cluburi s-au înțeles și că jucătorul de 23 de ani va merge în SUA, jurnaliștii de la fanatik.ro au aflat mai multe detalii legate de mutare. Atacantul de 23 de ani va primi un salariu de un milion de euro pe an, care va crește după fiecare sezon cu 10%.

În plus, CFR Cluj a păstrat 35% din drepturile federative ale jucătorului, astfel că la un eventual viitor transfer de la DC United al lui Munteanu, ardelenii vor avea și ei bani de primit. În urma acestei afaceri, jucătorul din Gruia va deveni cel mai scump transfer din istoria formației din MLS.

Precedentul record era deținut de cel al lui Christian Benteke de la Crystal Palace, realizat în 2022 pentru 5,5 milioane de dolari.