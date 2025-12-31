Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Salariul uriaș pe care îl va primi Louis Munteanu la DC United. Cifrele afacerii - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Salariul uriaș pe care îl va primi Louis Munteanu la DC United. Cifrele afacerii

Salariul uriaș pe care îl va primi Louis Munteanu la DC United. Cifrele afacerii

Andrei Nicolae Publicat: 31 decembrie 2025, 15:25

Comentarii
Salariul uriaș pe care îl va primi Louis Munteanu la DC United. Cifrele afacerii

Louis Munteanu, după un gol marcat / Profimedia

Louis Munteanu va fi noul jucător al celor de la DC United, formație din Statele Unite ale Americii. După ce Anamaria Prodan, impresara sa, a confirmat mutarea, au apărut și mai multe detalii legate de mutarea care îl aduce în America de Nord pe atacantul de la CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Louis Munteanu va pleca din Gruia la DC United în schimbul a 7 milioane de dolari (aproximativ 6 milioane de euro), sumă care poate ajunge la 10 milioane de dolari (8,5 mil. euro) cu tot cu bonusuri de performanță, în funcție de realizările atacantului. Anunțul legat de transfer a fost făcut de impresara sa, Anamaria Prodan, care a oferit mai devreme și o reacție în exclusivitate pentru Antena Sport.

Un milion de euro pe an pentru Louis Munteanu

La scurt timp după ce impresara lui Munteanu a făcut anunțul că cele două cluburi s-au înțeles și că jucătorul de 23 de ani va merge în SUA, jurnaliștii de la fanatik.ro au aflat mai multe detalii legate de mutare. Atacantul de 23 de ani va primi un salariu de un milion de euro pe an, care va crește după fiecare sezon cu 10%.

În plus, CFR Cluj a păstrat 35% din drepturile federative ale jucătorului, astfel că la un eventual viitor transfer de la DC United al lui Munteanu, ardelenii vor avea și ei bani de primit. În urma acestei afaceri, jucătorul din Gruia va deveni cel mai scump transfer din istoria formației din MLS.

Precedentul record era deținut de cel al lui Christian Benteke de la Crystal Palace, realizat în 2022 pentru 5,5 milioane de dolari.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Observator
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
15:02
EXCLUSIVIftime și FC Botoșani, negocieri cu un fost jucător al FCSB-ului!
14:56
EXCLUSIVPrima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United. Anamaria Prodan: “E ceva minunat”
14:30
Legendarul Roberto Carlos, operat de urgență la inimă. Starea în care se află brazilianul
14:13
E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United!
14:02
VIDEOImaginea zilei la Cupa Africii pe Națiuni! Un suporter a stat nemișcat tot meciul. Mesajul din spate
13:24
Malcom Edjouma, mesaj de “adio” pentru FCSB: “Nu a fost doar un club pentru mine”
Vezi toate știrile
1 Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză! 2 Dinamo pregăteşte transferul momentului. Jucătorul nu merge la FCSB şi aşteaptă să semneze 3 Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român 4 Motivul rupturii care s-a produs la Universitatea Craiova. Filipe Coelho, în prim-plan 5 De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: “L-au curățat” 6 A refuzat-o pe Dinamo și acum e ca și transferat la Rapid: “Cred că e închis. A contat partea financiară”
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase
Adrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în RomâniaAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România