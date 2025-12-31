Alimentul la care Gică Popescu a renunțat. Doar de Crăciun a făcut o excepție - Antena Sport

La 58 de ani, Gică Popescu are o condiție fizică perfectă, dar nu fără efort. Fostul fotbalist se antrenează aproape zilnic pentru a se păstra în formă, iar de un an spune că a încetat să mai mănânce carne.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decizia s-a dovedit una bună, pentru că Gică Popescu spune despre starea lui de sănătate este excelentă: “Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată! Starea mea fizică este net inferioară vârstei”. Totuși, de Crăciun fostul star al naționalei României a făcut excepție, alegând să consume câteva porții de sarmale.

Ca în fiecare an, el respectă tradiția familiei și merge la munte, în Poiana Brașov. “Noi obișnuim să venim în fiecare an aici, în Poiana Brașov, pentru că ne simțim foarte bine, avem foarte mulți prieteni. Avem și niște căsuțe pe care le-am făcut cu mult timp în urmă și este singura perioadă din an în care putem să le folosim. Acest lucru cu sărbătorile în familie le face toată lumea, este perioada din an pe care o aștepți cu nerăbdare, să te vezi, să te strângi la masă, să povestești”, declară Popescu.