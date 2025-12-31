Iftime și FC Botoșani, negocieri cu un fost jucător al FCSB-ului! - Antena Sport

FC Botoșani se află în tratative de ultima oră cu un fost jucător al FCSB-ului. Este vorba de Luis Phelipe, 24 de ani, care se află sub contract cu Sheriff Tiraspol.
Moldovenii sunt dispuși să-l dea sub formă de împrumut, iar cei de FC Botoșani sunt interesați să-l aducă la echipă, mai ales că a mai lucrat în trecut cu Leo Grozavu. El mai are și alte oferte din Liga 1, iar situația lui se va clarifica zilele următoare.
A plecat de la FCSB din cauza unor probleme personale
Gigi Becali a decis să renunțe la atacantul brazilian, după ce acesta a lipsit de la reunirea echipei și din cantonamentul din Antalya. El a justificat atunci absența cu probleme familiale, cauzate de starea gravă de sănătate a copilului său, aflat în Brazilia.
