Universitatea Craiova vrea să-i dea lovitura lui Dinamo! Anunțul venit din Italia - Antena Sport

Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în Liga 1, iar Mihai Rotaru are de gând să continue seria investițiilor, pentru ca echipa sa să facă față atât în campionat, cât și în Cupă.

Pentru asta, oltenii sunt gata să o învingă pe Dinamo în cursa pentru transferul lui Andrei Coubiș, fotbalistul care este legitimat la AC Milan și care este în prezent împrumutat la Sampdoria.

Andrei Coubiș, aproape de Universitatea Craiova

Sampdoria nu i-a oferit minute în acest sezon lui Andrei Coubiș, dar italienii au luat o decizie surprinzătoare în privința fundașului legitimat la AC Milan. Potrivit Tuttomercatoweb, aceștia vor să îl cumpere în schimbul sumei de 150.000 de euro.

Mai mult decât atât, gruparea din liga secundă a Italiei are de gând să îl vândă imediat în luna ianuarie, iar sursa citată precizează că Universitatea Craiova monitorizează situația acestuia.

Evaluat la 100.000 de euro, Coubiș este și pe radarul celor de la Dinamo, care are nevoie de întăriri pe plan defensiv, pentru a specula o eventuală plecare a lui Kennedy Boateng.