Jurnal AntenaSport | "Leoaica" Olteniei din ring bagă spaima în rivale - Antena Sport

Jurnal AntenaSport | “Leoaica” Olteniei din ring bagă spaima în rivale
“Leoaica” Olteniei din ring bagă spaima în rivale. După ce a câștigat centura mondială la sport fără mănuși, Maria Nițescu se va bate și pentru cea europeană, tot în Anglia.
