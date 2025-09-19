Jurnal AntenaSport | "Leoaica" Olteniei din ring bagă spaima în rivale - Antena Sport

Închide meniul
“Leoaica” Olteniei din ring bagă spaima în rivale. După ce a câștigat centura mondială la sport fără mănuși, Maria Nițescu se va bate și pentru cea europeană, tot în Anglia.

