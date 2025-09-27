Jurnal AntenaSport | Vlad Chiricheș a făcut galerie la maraton - Antena Sport

Video Jurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri

VIDEO Scandal la Petrolul – Rapid. Jandarmii au intervenit și au evacuat mai mulți suporteri

LIVE SCORE Cagliari – Inter se joacă ACUM. Lautaro a deschis scorul. Cristi Chivu caută a treia victorie la rând

Starurile lui Real Madrid, note umilitoare după derby-ul pierdut cu Atletico Madrid. Singurul jucător lăudat

VIDEO Ianis Stoica, marcator în victoria Estrelei din Liga Portugal. Estoril – Sporting se joacă de la 22:30

UPDATE Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie

Foto Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu

Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”

“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul

Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco!

Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Isenko salvează dramatic un punct pentru olteni