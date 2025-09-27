Jurnal AntenaSport | Vlad Chiricheș a făcut galerie la maraton - Antena Sport

Jurnal AntenaSport | Vlad Chiricheș a făcut galerie la maraton
Exclus din Europa, Chiricheș n-a fost în Olanda cu FCSB și s-a apucat să facă galerie la maraton. El a fost fanul altui fost campion de la FCSB.
Exclus din Europa, Chiricheș n-a fost în Olanda cu FCSB și s-a apucat să facă galerie la maraton. El a fost fanul altui fost campion de la FCSB.
Jurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineriJurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri
Jurnal AntenaSport | Vlad Chiricheș a făcut galerie la maratonJurnal AntenaSport | Vlad Chiricheș a făcut galerie la maraton
Jurnal AntenaSport | FCSB, pas cu pas spre play-offJurnal AntenaSport | FCSB, pas cu pas spre play-off
Ianis Stoica, un nou gol pentru Estrela. A doua reușită a românului în Liga PortugalIanis Stoica, un nou gol pentru Estrela. A doua reușită a românului în Liga Portugal
Denis Popescu primeşte mult ajutor din partea telefonului la antrenamenteDenis Popescu primeşte mult ajutor din partea telefonului la antrenamente