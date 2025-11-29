Pe 29, 30 noiembrie şi 1 decembrie, Antena 1 aniversează 32 de ani cu trei zile speciale în care vedem Toată România la Antena! - Antena Sport

Pe 29 noiembrie, Antena, cel mai mare trust media 100% românesc, sărbătoreşte 32 de ani de când este alături de români prin programele şi, mai ales, prin oamenii săi. Antena înseamnă zeci de mii de ore de transmisiuni în direct, mii de oameni angrenați în cele mai dificile producții, pentru ca românii să fie informați, binedispuşi şi să îşi ia ia zilnic doza de energie din programele lor favorite. Încă de la primele ore ale dimineţii şi până târziu în noapte, ediţii speciale ale celor mai îndrăgite show-uri se văd la Antena 1 în zilele speciale, de sărbătoare. De 32 de ani, Antena – Creator de spectacol. Creator de emoție. Creator de viitor.

În zi aniversară, după Observatorul dimineţii, Maratonul Super Neatza, cu super ediţii pentru zile speciale, începe sâmbătă când Răzvan, Dani şi gaşca matinală spun <La mulţi ani, Antena 1!> live, de la ora 09.00 Au alături prieteni dragi într-o super petrecere. Pepe, Raluca Bădulescu, Maurice Munteanu, Mihai Jurca, Iuliana Pepene, Alexandra Tudor și Camelia Bălțoi, Ștefan Popescu, Orlando Zaharia și Alex Sautner, dar și actorii din serialele Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN și Iubire cu parfum de lavandă, Karina Jianu, Alina Chivulescu, Victoria Raileanu și Bogdan Albulescu se numără printre invitaţii ediţiei speciale Super Neatza. Atmosfera de sărbătoare continuă cu o ediţie specială Observator 12. Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu, gazdele ediției speciale Râzi cu roast, dar şi Micutzu, juratul The Ticket sunt invitații jurnalului amiezii la Antena 1.

De la ora 14.00, Mireasa, reality show-ul matrimonial care dă dependență, vine cu o ediție specială, unde unele dintre cele mai iubite cupluri căsătorite, din toate sezoanele, care și-au scris povestea în Casa emisiunii, vin pentru a se reîntâni cu publicul care i-a privit cu sufletul la gură. Simona Gherghe îi va primi cu brațele deschise pe cei care au reușit să câștige inima telespectatorilor: “Suntem la o ediție specială Mireasa, o ediție de sărbătoare, când Antena 1 împlinește 32 de ani. Cum puteam să marcăm acest eveniment dacă nu printr-un spectacol de emoție? Alături de mine sunt astăzi o mare parte din câștigătorii sezoanelor Mireasa, iar eu sunt foarte fericită pentru că îi revăd!”

De ziua ei, Antena 1 sărbătoreşte în familie cu un festival de râs şi distracţie, oferindu-le telespectatorilor o ediție de colecție a emisiunii Râzi cu RoaST! Astfel, de la ora 16:00, la Antena 1 e <roast> de comedie. Vedetele vor demonstra că au simţul umorului şi se vor întrece în discursuri care mai de care mai usturătoare, chiar la adresa…. colegilor! Astfel, Mireasa, Super Neatza cu Răzvan şi Dani, Power Couple, Insula Iubirii, Poftiți pe la noi, Chefi la Cuțite, Te cunosc de undeva!, Asia Express, MediCOOL şi serialele originale Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN şi Iubire cu parfum de Lavandă sunt producțiile care vor simți pe pielea… protagoniştilor cât de acid poate fi roastul, dar și cât de important este să sărbătorești o zi specială, în familie! Un moment special al serii o va avea în prim plan pe Alessandra Stoicescu, cea care va fi „victima” unei surprize de zile mari!

Seara, de la 20:00, The Ticket, show-ul care transformă întâlnirea cu distracția într-un spectacol accesibil tuturor, aduce o ediție construită pentru a celebra atmosfera de poveste. Mihai Bendeac va avea parte de o reîntâlnire neașteptată cu un concurent care îi va spune că și-a început cariera după un îndemn primit de la el, în timp ce Delia va fi purtată pe aripi de vânt de către unul dintre participanți, într-un final de număr de excepție. Aniversarea Antenei 1 va fi marcată într-un mod memorabil, când scena va deveni mai aproape ca niciodată.