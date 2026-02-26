Oase și Maria au câștigat Power Couple, sezonul 3, la capătul unei finale, lider de audiență - Antena Sport

Închide meniul
Oase și Maria au câștigat Power Couple, sezonul 3, la capătul unei finale, lider de audiență

Publicat: 26 februarie 2026, 12:19

Power Couple - Antena 1

Nouă cupluri. Opt săptămâni. O experiență de viață ce nu va putea fi uitată vreodată. Probe la care nu s-ar fi gândit, care i-au scos din zona de confort și le-au arătat că sunt capabili de orice provocare, atât timp cât au partenerul alături de ei. Un format care le-a oferit celor de acasă exemple de urmat, cupluri care i-au inspirat și momente care le-au făcut serile mai frumoase. Aseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul 3 Power Couple a ajuns la final și a oferit numele perechii câștigătoare, în aplauzele tuturor!

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 24:05, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ultimei ediții Power Couple a înregistrat 6.9 puncte de rating şi 23.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 5.5 puncte de rating şi 19.2% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.9 puncte de rating şi 16.8% cota de piaţă, PRO TV, postul secund având 5.6 rating şi 15.9% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:48, peste 1.2 milioane de telespectatori așteptau să descopere cuplul câștigător!

Oase și Maria au câștigat Power Couple

După ce semifinala s-a încheiat, Dani Oțil a făcut anunțul mult așteptat: în finală s-au calificat Maria și Oase, Simona și Marius Urzică și Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Sub privirile tuturor celorlalte 6 cupluri eliminate din show, ei au început o luptă cu propriile simțuri.

Frig, căldură, încărcătură emoțională și mult stres. Răzvan și Sandra au cedat primii, ocupând locul 3, în timp ce celelalte două cupluri au luptat până la epuizare. Finalul a fost clar – Oase și Maria Pitică sunt învingătorii acestui an. Ei au plecat acasă cu trofeul și cu cecul de 50.289 euro, bani strânși de-a lungul tuturor probelor.

Un sezon incredibil! O emisiune captivantă și o finală provocatoare! A fost Power Couple, sezonul 3, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

