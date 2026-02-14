Gabi Tamaş a înjurat ca la uşa cortului un concurent la Survivor România. Ce s-a întâmplat - Antena Sport

Închide meniul
Antena Sport Publicat: 14 februarie 2026, 10:49

Gabi Tamaş, în timpul Survivor România 2026

Survivor România 2026, emisiunea spectaculoasă de pe Antena 1, a adus un nou moment tensionat, care a avut nevoie de multe beep-uri şi care l-a avut în prim-plan pe Gabriel Tamaş.

Cunoscut pentru temperamentul lui puternic, fostul internaţional român şi-a ieşit din minţi şi a avut o contră dură cu Vicenţiu (CAV), fiind deranjat de proverbele şi metaforele folosite de rivalul său, considerate nepotrivite pentru un asemenea show.

Gabi Tamaş a înjurat ca la uşa cortului un concurent la Survivor România

Tamaş a înjurat în mai multe rânduri, folosind şi cuvinte care nu pot fi reproduse. Mai jos, avem o parte din dialogul dintre cei doi.

„Am venit să concurez la Survivor, nu să stau la metaforele tale, ești nebun la cap? (…) Ești prăpădit! Du-te de unde ai venit!”.

„Dar cine te obligă să le asculți? Ține mâna pe urechi. E problema mea ce metafore folosesc.”, a răspuns CAV.

“Dă-o încolo! Am venit să mă uit la tine, lasă-mă, că mă doare capul, ești nebun.”, a mai spus Tamaş.

Călin Donca e out de la Survivor România 2026

Tot vineri seară, Bianca Giurcanu a devenit noul membru al tribului Faimoşilor, după ce i-a luat locul lui Călin Donca, schimbare forţată de accindentarea celui din urmă.

„Apropo de accidentări, din păcate pentru tribul vostru, aveți doi concurenți care au fost nevoiți să părăsească competiția. Yasmin a fost prima.

Acum că situația lui Călin este foarte clară și a fost nevoit să iasă și el, am o informație care este posibil să vă surprindă pe toți. Sunteți pregătiți să aflați? Este cineva care bate la poarta acestui consiliu și, în acest moment, am să o rog să intre”, a fost anunţul lui Adi Vasile.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

