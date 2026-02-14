Gabi Tamaş a înjurat ca la uşa cortului un concurent la Survivor România. Ce s-a întâmplat - Antena Sport

Survivor România 2026, emisiunea spectaculoasă de pe Antena 1, a adus un nou moment tensionat, care a avut nevoie de multe beep-uri şi care l-a avut în prim-plan pe Gabriel Tamaş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cunoscut pentru temperamentul lui puternic, fostul internaţional român şi-a ieşit din minţi şi a avut o contră dură cu Vicenţiu (CAV), fiind deranjat de proverbele şi metaforele folosite de rivalul său, considerate nepotrivite pentru un asemenea show.

Gabi Tamaş a înjurat ca la uşa cortului un concurent la Survivor România

Tamaş a înjurat în mai multe rânduri, folosind şi cuvinte care nu pot fi reproduse. Mai jos, avem o parte din dialogul dintre cei doi.

„Am venit să concurez la Survivor, nu să stau la metaforele tale, ești nebun la cap? (…) Ești prăpădit! Du-te de unde ai venit!”.

„Dar cine te obligă să le asculți? Ține mâna pe urechi. E problema mea ce metafore folosesc.”, a răspuns CAV.