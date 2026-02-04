„Băieți de oraș: Golden Boyz”, lansare de aur la cinema - Antena Sport

Fenomenul „Băieți de oraș” cu Roby (Mihai Bendeac) și Malone (Vlad Drăgulin) în prim plan, şi-a lansat primul film pe marile ecrane, cu un eveniment care a avut loc luni seara la multiplexul Cineplexx din Băneasa Shopping City, unde au participat peste 1000 de spectatori, fani ai personajelor, vedete și apropiați ai actorilor.

Printre celebritățile care au vizionat filmul în premieră pe marele ecran se numără: Florin Salam, Alex Velea, Bianca Drăgușanu, Andrei Stoica și familia, David Popovici, Flick și Denisa, Andrei Niculae, Giulia și Vlad Huidu, Ioana State, Mihaela Teleoacă, George Mihăiță, Șerban Copoț, Adina Buzatu, Alexandra Ungureanu, Jo, Marisa, Alexia Talavutis și mulți alții.

„A fost o călătorie superbă. Dacă m-ai fi întrebat acum doi ani, ți-aș fi spus că nu aș mai face asta. În primul rând, îmi era teamă de cum arătăm noi acum, raportat la cum arătam în urmă cu şapte ani, dar producătorii au fost suficient de drăguți încât să ne trimită să facem botox. După asta, când ne-am uitat în oglindă am zis ‘Ok, s-ar putea să funcționeze’”, povestește Mihai despre provocările care au venit cu noul proiect cinematografic.

Despre reîntoarcerea la Gina Felea, actrița Anca Dinicu declară: „Povestea este foarte actuală, universal chiar, are o morală și este eternă, pentru că eu m-aș vedea în acest rol și la 80 de ani”.

Al doilea lungmetraj regizat de Bendeac, „Băieți de oraș: Golden Boyz” reunește pe marile ecrane distribuția inițială care a cucerit publicul: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Anca Dinicu, Cosmin Nedelcu, Lorena Luchian și Doina Teodoru. Alături de aceștia, publicul se va bucura de o nouă aventură plină de umor și de momente neașteptate.