Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki filmează la Milano cu pilotul F1 Charles Leclerc - Antena Sport

Publicat: 26 februarie 2026, 13:30 / Actualizat: 26 februarie 2026, 22:49

Cu doar patru zile înainte de premiera noului sezon Chefi la cuțite, Chef Richard Abou Zaki a dezvăluit un nou proiect special la care lucrează: este vorba despre o altă colaborare de top, de data aceasta cu celebrul pilot de curse Charles Leclerc.

2026 a început într-un ritm trepidant pentru juratul Chefi la cuțite. Astfel, pe lângă filmările pentru un nou sezon al show-ului culinar, Chef Richard Abou Zaki pregătește mai multe proiecte, iar unul dintre ele este în plină desfășurare. După colaborarea cu Mădălina Ghenea, Chef Richard filmează acum la Milano împreună cu reputatul pilot Charles Leclerc. ”De-abia aștept să se lanseze acest proiect fantastic. Sunt foarte fericit și recunoscător atunci când munca pe care o fac cu atâta pasiune la cel mai înalt nivel mă poartă spre astfel de ocazii și proiecte extraordinare. Mai multe nu pot dezvălui deocamdată”, a declarat Chef Richard despre colaborarea cu celebrul sportiv monegasc care are în palmares numeroase victorii în competițiile internaționale de Formula 1.

Juratul Chefi la cuțite Chef Richard Abou Zaki se va întoarce la București pentru a continua filmările show-ului culinar – și va reveni din 2 martie și pe micile ecrane, alături de Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu, pentru a da startul sezonului 17 al show-ului culinar la Antena 1 și AntenaPLAY.

