New York Rangers - New Jersey Devils (sâmbătă, 19:30) şi Dallas Stars - Minnesota Wild (duminică, 22:00). Luptă strânsă pentru play-off - Antena Sport

Jack Hughes înscrie în New York Rangers - New Jersey Devils, în luna decembrie / Profimedia

Meciurile New York Rangers – New Jersey Devils şi Dallas Stars – Minnesota Wild vor fi transmise la sfârşitul săptămânii în AntenaPLAY. Lupta pentru play-off-ul din NHL continuă, iar ultimele meciuri din sezonul regular se anunţă extrem de interesante.

New York Rangers se află într-o luptă extrem de strânsă pentru un loc de wild card în Est, în timp ce Minnesota Wild încearcă să îşi consolideze poziţia în Vest.

New York Rangers – New Jersey Devils (sâmbătă, 19:30) şi Dallas Stars – Minnesota Wild (duminică, 22:00)

Primul meci va fi sâmbătă, de la ora 19:30, atunci când va avea loc derby-ul Diviziei Metropolitane dintre New York Rangers şi New Jersey Devils. Rangers se luptă cu Montreal Canadiens, Columbus Blue Jackets, Detroit Red Wings şi New York Islanders pentru un loc de wild card din Est. În ceea ce o priveşte pe Devils, echipa lui Sheldon Keefe este tot mai aproape de a-şi asigura prezenţa în play-off.

Duminică va avea loc meciul dintre Dallas Stars, una dintre cele mai în formă echipe din NHL, care şi-a asigurat deja prezenţa în play-off, şi Minnesota Wild, echipă care este tot mai apropae de prezenţa în play-off.

