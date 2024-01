Discursul lui Novak Djokovic, după ce s-a calificat în optimile de finală de la Australian Open 2024. Cifra uriaşă atinsă de sârb - Antena Sport

Reclamă

„A fost un meci grozav, cred eu. Cea mai bună prestaţie pe care am avut-o în acest turneu. Evident, sunt mulţumit de modul în care am jucat pe parcursul întregului meci, în special în primele două seturi. El a accelerat, şi-a ridicat nivelul tenisului probabil cu unul sau două niveluri în setul al treilea şi am mers cap la cap. În tie-break cred că am găsit loviturile potrivite, serviciile potrivite şi am închis meciul”, a declarat Djokovic în interviul de pe teren, conform news.ro.

După a 31-a victorie consecutivă la Australian Open, Djokovic urmează să îl înfrunte în turul al patrulea pe Ben Shelton, cap de serie 16, sau pe Adrian Mannarino, cap de serie 20.

Novak Djokovic, sceptic în privinţa noilor reguli de la Australian Open 2024

Organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului le permit spectatorilor să intre în arenă, chiar dacă nu este pauză. Sârbul a dezvăluit că nu ştia de această regulă înainte de a debuta la ediţia din acest an de la Australian Open: „Nu știam de această nouă politică sau regulă. Înțeleg că motivul din spatele deciziei este îmbunătățirea experienței fanilor. Jucăm pentru fani. Vrem să avem o experiență grozavă pe teren. Tiafoe, de exemplu, a spus că ar trebui să lăsăm fanii să umble prin tribune și să vorbească în timpul meciurilor, la fel ca în alte sporturi. E dificil, aș spune eu. Înțeleg asta și susțin într-o oarecare măsură, dar toată cariera mea am fost obișnuit cu o altfel de atmosferă. Reclamă 4 / 0/3 Dacă asta se schimbă îți distrage puțin atenția. Astăzi am pierdut destul de mult timp când lăsau oamenii să vină la locurile lor, deși nu era pauză. Adversarul meu aștepta ca aceștia să se așeze. Nu știu dacă e cea mai bună regulă, dar înțeleg din perspectiva organizatorilor și a fanilor că e mai bine decât să aștepte. Vor doar să vină și să se bucure de fiecare punct. Părerea mea e oarecum împărțită între cele două situații”, a declarat Novak Djokovic, citat de eurosport.ro.

