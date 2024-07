Jannik Sinner, calificare de senzaţie în optimile de la Wimbledon după o oră şi jumătate de joc! Emma Răducanu e şi ea în optimi - Antena Sport

Alcaraz este campionul en-titre la Wimbledon. În 2023, Alcaraz l-a învins cu 3-2 la seturi, în finală, pe Novak Djokovic. Spaniolul mai are două turnee de Grand Slam în palmares, obţinute la Roland Garros (2024) şi US Open (2022).

Rezultate de vineri:

Grigor Dimitrov (Bulgaria/N.10) – Gael Monfils (Franţa) 6-3, 6-4, 6-3

Carlos Alcaraz (Spania/N.3) – Frances Tiafoe (SUA/N.29) 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 (7/2), 6-2

Tommy Paul (SUA/N.12) – Aleksandr Bublik (Kazahstan/N.23) 6-3, 6-4, 6-2.

Madison Keys şi Paula Badosa s-au calificat în optimile de finală de la Wimbledon!

Madison Keys şi Paula Badosa s-au calificat în optimile de finală de la Wimbledon! Iubita grecului Stefanos Tsitsipas a câştigat dramatic duelul cu Daria Kasatkina.

Americanca Madison Keys, numărul 13 mondial, a învins-o vineri în două seturi, 6-4, 6-3 pe ucraineanca Marta Kostiuk, clasată cu şase poziţii mai jos în ierarhia tenisului feminin, şi s-a calificat în optimile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, unde o va întâlni pe italianca Jasmine Paolini.

Madison Keys, în vârstă de 29 de ani, nu a trecut niciodată de sferturi de finală la Wimbledon. Ea a atins această fază în 2015 şi 2023. Americanca a fost finalistă la US Open (2017) şi semifinalistă la Australian Open (2015, 2022) şi Roland Garros (2018).

Adversara lui Keys în optimi la Wimbledon, Jasmine Paolini, numărul 7 mondial, a învins-o vineri pe canadianca de origine română Bianca Andreescu, locul 176 mondial, în două seturi, 7-6 (7/4), 6-1.

Calificată în optimi, Badosa va juca împotriva învingătoarei meciului Daiana Iastremska – Donna Vekic

Paolini, finalistă recent la Roland Garros, nu mai câştigase până în acest an niciun meci la Wimbledon, notează agenţia ANSA. Italianca în vârstă de 28 de ani, a cărei mamă are origini poloneze, daneze şi ghaneze, s-a impus în duelul cu Bianca Andreescu, campioana din 2019 de la US Open, care a fost la un moment dat locul 4 WTA.