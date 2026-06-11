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Jurnal Antena Sport | Încă un titlu pentru Halep

Inainte sa-si faca meciul de retragere la Cluj, Halep a pimit titlul de cetatean de onoare. Primarul Boc a facut-o sa se simta uriasa.

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