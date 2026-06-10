Jurnal Antena Sport | Joacă tare la fileu

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EXCLUSIV Internaţionalul român, pe lista lui Dinamo! Concurenţă importantă pentru transfer, chiar din Liga 1

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E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: “Sper să fie o lovitură pentru noi”

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E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi

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Fostul jucător de la FCSB, gata de marea trădare! A fost surprins la sediul clubului marii rivale

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Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB

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Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare”