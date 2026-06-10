Jurnal Antena Sport | Joacă tare la fileu
George Cosac și-a spulberat adversarii și a câștigat alegerile pentru cel de-al patrulea mandat la șefia tenisului
George Cosac și-a spulberat adversarii și a câștigat alegerile pentru cel de-al patrulea mandat la șefia tenisului
Jurnal Antena Sport | Joacă tare la fileuJurnal Antena Sport | Joacă tare la fileu
Jurnal Antena Sport | Adio, DinamoJurnal Antena Sport | Adio, Dinamo
Jurnal Antena Sport | Au scos trofeele la plimbareJurnal Antena Sport | Au scos trofeele la plimbare
Jurnal Antena Sport | Amor a la mexicanaJurnal Antena Sport | Amor a la mexicana
Jurnal Antena Sport | Marea sărbătoare a fotbaluluiJurnal Antena Sport | Marea sărbătoare a fotbalului