Jurnal Antena Sport | Hagi strigă ole
Hagi merge pe mâna Spaniei la Mondial. Ca Spania îşi doreşte să joace şi România din toamnă, în Nations League, când toate meciurile vor fi pe Antena 1!
Hagi merge pe mâna Spaniei la Mondial. Ca Spania îşi doreşte să joace şi România din toamnă, în Nations League, când toate meciurile vor fi pe Antena 1!
Jurnal Antena Sport | Hagi strigă oleJurnal Antena Sport | Hagi strigă ole
Jurnal Antena Sport | Joacă tare la fileuJurnal Antena Sport | Joacă tare la fileu
Jurnal Antena Sport | Adio, DinamoJurnal Antena Sport | Adio, Dinamo
Jurnal Antena Sport | Au scos trofeele la plimbareJurnal Antena Sport | Au scos trofeele la plimbare
Jurnal Antena Sport | Amor a la mexicanaJurnal Antena Sport | Amor a la mexicana