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Jurnal Antena Sport | Hagi strigă ole

Hagi merge pe mâna Spaniei la Mondial. Ca Spania îşi doreşte să joace şi România din toamnă, în Nations League, când toate meciurile vor fi pe Antena 1!

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