Home | Fotbal | La Liga | Jose Mourinho vrea să le dea o lovitură Barcelonei și lui Atletico. Jucătorul pe care vrea să-l transfere

Jose Mourinho vrea să le dea o lovitură Barcelonei și lui Atletico. Jucătorul pe care vrea să-l transfere

Andrei Nicolae Publicat: 11 iunie 2026, 20:06

Comentarii
Jose Mourinho vrea să le dea o lovitură Barcelonei și lui Atletico. Jucătorul pe care vrea să-l transfere

Bernardo Silva, luându-și "adio" de la Manchester City / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Jose Mourinho urmează să devină în curând noul antrenor al lui Real Madrid, doar anunțul oficial lipsind în momentul de față. Antrenorul portughez deja și-a făcut planul pentru perioada de mercato și va încerca să le dea o lovitură marilor rivale, Barcelona și Atletico Madrid: Bernardo Silva.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florentino Perez a rămas președintele celor de la Real Madrid și urmează să îl aducă în curând pe Jose Mourinho. Conducătorul clubului de pe Bernabeu a rezolvat deja două transferuri, cele ale lui Denzel Dumfries și Dayot Upamecano, însă clubul din capitala Spaniei nu vrea să se oprească.

Jose Mourinho îl vrea pe Bernardo Silva la Real Madrid

Potrivit jurnaliștilor de la Diario AS, Jose Mourinho are o “țintă” clară în această perioadă de mercato, iar aceasta poartă numele lui Bernardo Silva. Mijlocașul care va pleca de la Manchester City după nouă ani în Premier League încă nu și-a decis viitorul, însă are deja numeroase cluburi pe urmele sale.

Inițial, s-a scris despre interesul celor de la Atletico Madrid și Barcelona pentru fotbalistul lusitan de 31 de ani, însă venirea lui Mourinho la Real schimbă datele problemei. “The Special One” apreciază abilitățile de lider și devotamentul compatriotului său, calități care ar putea să fie de folos pentru vestiarul “blanco”.

Reclamă
Reclamă

Mourinho vede transferul lui Silva drept o prioritate, iar faptul că ambele personaje au același agent, pe Jorge Mendes, care ar putea să faciliteze mutarea.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Val de aer polar peste România, de joi seară. Furtuni puternice şi temperaturi de maximum 14 grade
Observator
Val de aer polar peste România, de joi seară. Furtuni puternice şi temperaturi de maximum 14 grade
Ce avere impresionantă are iubitul Simonei Halep. Afacerile de succes în care este implicat Dorin Mateiu
Fanatik.ro
Ce avere impresionantă are iubitul Simonei Halep. Afacerile de succes în care este implicat Dorin Mateiu
19:57

Primul transfer mare în Premier League din această vară! Acordul lui Mourinho, ultimul obstacol
19:23

Real Madrid i l-a propus unei mari echipe europene pe jucătorul de 45 de milioane de euro care a ratat Mondialul!
19:12

„Le mulțumim pentru contribuție!” Clubul din Liga 1 de la care au plecat 7 jucători dintr-un foc
19:05

Sepsi a anunțat primul transfer al verii. Nou-promovata a adus un fost jucător de la Universitatea Craiova
18:21

Cum arată clasamentul celor mai bine plătiți selecționeri de la Cupa Mondială. Surpriza imensă din Top 10
18:11

Schimbare istorică în fotbal! FIFA a aprobat noul regulament: fiecare contract va avea clauză de reziliere
Vezi toate știrile
1 Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova 2 Primele întăriri pentru Nuno Campos la Dinamo! Jucătorul e aşteptat la reunire 3 „Cel mai valoros”. Gigi Becali a dat lovitura: noul jucător de la FCSB, așteptat să facă diferența 4 Răzvan Lucescu, negocieri avansate pentru a deveni înlocuitorul lui Roberto Mancini. Echipa care-l vrea pe bancă 5 Nuno Campos a decis! Cine este primul nume care o va părăsi pe Dinamo: „Nu face parte din proiectul lui” 6 FCSB, gata de noi mutări. Dezvăluirea momentului făcută de omul care se ocupă de transferuri
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan