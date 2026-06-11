Jose Mourinho vrea să le dea o lovitură Barcelonei și lui Atletico. Jucătorul pe care vrea să-l transfere

Jose Mourinho urmează să devină în curând noul antrenor al lui Real Madrid, doar anunțul oficial lipsind în momentul de față. Antrenorul portughez deja și-a făcut planul pentru perioada de mercato și va încerca să le dea o lovitură marilor rivale, Barcelona și Atletico Madrid: Bernardo Silva.

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Florentino Perez a rămas președintele celor de la Real Madrid și urmează să îl aducă în curând pe Jose Mourinho. Conducătorul clubului de pe Bernabeu a rezolvat deja două transferuri, cele ale lui Denzel Dumfries și Dayot Upamecano, însă clubul din capitala Spaniei nu vrea să se oprească.

Jose Mourinho îl vrea pe Bernardo Silva la Real Madrid

Potrivit jurnaliștilor de la Diario AS, Jose Mourinho are o “țintă” clară în această perioadă de mercato, iar aceasta poartă numele lui Bernardo Silva. Mijlocașul care va pleca de la Manchester City după nouă ani în Premier League încă nu și-a decis viitorul, însă are deja numeroase cluburi pe urmele sale.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: José Mourinho has personally contacted Bernardo Silva with a clear message: “𝙄 𝙒𝘼𝙉𝙏 𝙔𝙊𝙐 𝘼𝙏 𝙍𝙀𝘼𝙇 𝙈𝘼𝘿𝙍𝙄𝘿,” according to Diario AS.

The newly appointed Los Blancos manager highly values the Portuguese midfielder for his team-first mentality,… pic.twitter.com/mDMMteeffs

— 433 (@433) June 11, 2026

Inițial, s-a scris despre interesul celor de la Atletico Madrid și Barcelona pentru fotbalistul lusitan de 31 de ani, însă venirea lui Mourinho la Real schimbă datele problemei. “The Special One” apreciază abilitățile de lider și devotamentul compatriotului său, calități care ar putea să fie de folos pentru vestiarul “blanco”.