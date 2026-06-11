A plecat de la FCSB şi a semnat cu altă echipă din Liga 1: “Face pasul în primul eşalon”

Jucătorul care s-a despărţit de FCSB şi a semnat cu altă echipă din Liga 1 este Mario Preda. Tânărul de 19 ani a fost juniorul roş-albaştrilor, terminându-şi contractul cu echipa U19 în această vară.
Mario Preda a ajuns la o înţelegere cu rivala FCSB-ului, anume Botoşani. Tânărul jucător evoluează pe postul de mijlocaş central.
Mario Preda a plecat de la FCSB şi a semnat cu Botoşani
Mario Preda a fost crescut în academia FCSB-ului. Tânărul mijlocaş a fost împrumutat de roş-albaştri la diverse echipe, în ultimele sezoane, ultima dată fiind cedat la SCM Râmnicu Vâlcea, formaţie alături de care a promovat în Liga a 2-a, la finalul sezonului recent încheiat.
SCM Râmnicu Vâlcea a anunţat transferul lui Mario Preda la Botoşani. Clubul vâlcean i-a urat succes tânărului mijlocaş la formaţia din Liga 1.
“SCM Râmnicu Vâlcea și Mario Preda au ajuns la finalul colaborării. Mario părăsește clubul nostru după un sezon în care a contribuit la îndeplinirea obiectivelor echipei, urmând să facă pasul către primul eșalon al fotbalului românesc. Îți dorim mult succes în Liga 1 și în întreaga ta carieră! Succes, Mario! Ușa clubului nostru va rămâne mereu deschisă pentru tine”, a transmis SCM Râmnicu Vâlcea, pe Facebook.
Mario Preda a fost cedat definitiv de FCSB la Botoşani, după cum se arată şi pe transfermarkt.ro. Mijlocaşul a evoluat sub formă de împrumut şi la CS Afumaşi sau Progresul Spartac, înainte să ajungă la SCM Râmnicu Vâlcea, în vara anului trecut.
La FCSB U18, Mario Preda a bifat două partide, în 2024, în Liga de Tineret. Mai exact, el a fost utilizat în semifinala turneului cu U Cluj U18, cât şi în finala cu Farul U18.
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