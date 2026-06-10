Răzvan Lucescu, negocieri avansate pentru a deveni înlocuitorul lui Roberto Mancini. Echipa care-l vrea pe bancă

Răzvan Lucescu (57 de ani) poate pleca de la PAOK în această vară, fiind în negocieri cu o altă echipă. Al-Sadd l-a luat în vizor pe antrenorul român.
Răzvan Lucescu îl poate înlocui la formația din Qatar pe Roberto Mancini. Italianul este foarte aproape să revină pe banca naționalei Italiei, alături de care a câștigat EURO 2021.
Răzvan Lucescu, în negocieri cu Al-Sadd, unde l-ar putea înlocui pe Roberto Mancini
Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio a dezvăluit interesul celor de la Al-Sadd pentru Răzvan Lucescu. Antrenorul român mai are contract cu PAOK pentru încă un sezon, însă clubul din Qatar insistă pentru venirea sa pe bancă, în locul lui Roberto Mancini.
Al-Sadd este campioana primei ligi din Qatar, terminând sezonul trecut cu un avans de cinci puncte față de ocupanta locului secund, Shamal. Qatarezii au un lot evaluat la 61 de milioane de euro, cel mai bine cotat jucător fiind Claudinho (12 milioane de euro).
Pentru Răzvan Lucescu, nu ar fi prima experiență în fotbalul din Golf. El a mai antrenat-o pe Al-Hilal între 2019 și 2021, reușind să câștige trei trofee alături de saudiți, inclusiv Liga Campionilor Asiei.
La PAOK, Lucescu Jr și-a început al doilea mandat în iulie 2021. În sezonul recent încheiat, trupa din Salonic s-a clasat pe locul trei, după AEK și Olympiacos.
În această vară s-a zvonit și că Beșiktaș ar fi interesată de serviciile lui Răzvan Lucescu. Formația turcă a fost antrenată și de tatăl acestuia, regretatul Mircea Lucescu, în perioada 2002-2004.
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