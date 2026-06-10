„Cel mai valoros”. Gigi Becali a dat lovitura: noul jucător de la FCSB, așteptat să facă diferența

Gigi Becali a dat prima lovitură la FCSB, din această vară. Roș-albaștrii l-au transferat pe brazilianul Anderson Ceara, de la Csikszereda.

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Mijlocașul de 27 de ani s-a înțeles cu FCSB, roș-albaștrii plătind suma de 500.000 de euro în schimbul său.

Robert Ilyeș, convins că Gigi Becali a dat lovitura cu transferul lui Anderson Ceara la FCSB

Robert Ilyeș, antrenor care s-a despărțit de Csikszereda în această vară, a oferit declarații despre Anderson Ceara. Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa brazilianului, fiind convins că jucătorul poate face diferența la FCSB.

„Anderson Ceara poate oricând să decidă un meci! El are acea sclipire care se caută în fotbalul de acum.

Nu m-a surprins acest transfer al lui FCSB, pentru că era cel mai valoros jucător pe care l-am avut la Csikszereda.