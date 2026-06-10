„Cel mai valoros”. Gigi Becali a dat lovitura: noul jucător de la FCSB, așteptat să facă diferența

Gigi Becali a dat prima lovitură la FCSB, din această vară. Roș-albaștrii l-au transferat pe brazilianul Anderson Ceara, de la Csikszereda.
Mijlocașul de 27 de ani s-a înțeles cu FCSB, roș-albaștrii plătind suma de 500.000 de euro în schimbul său.
Robert Ilyeș, convins că Gigi Becali a dat lovitura cu transferul lui Anderson Ceara la FCSB
Robert Ilyeș, antrenor care s-a despărțit de Csikszereda în această vară, a oferit declarații despre Anderson Ceara. Acesta a avut doar cuvinte de laudă la adresa brazilianului, fiind convins că jucătorul poate face diferența la FCSB.
„Anderson Ceara poate oricând să decidă un meci! El are acea sclipire care se caută în fotbalul de acum.
Nu m-a surprins acest transfer al lui FCSB, pentru că era cel mai valoros jucător pe care l-am avut la Csikszereda.
Mă bucur mult pentru Anderson Ceara, pentru că merita să fac acest pas important în carieră. Noi trebuia să fim cu adevărat o echipă, jucătorii să facă și faza defensivă, dar lui i-am dat libertate în joc. Iar asta pentru că aveam șanse mari să finalizăm acțiunile atunci când el se afla pe teren”, a declarat Robert Ilyeș, conform prosport.ro.
Ce salariu o să primească Anderson Ceara la FCSB
Anderson Ceara a fost convins de cei de la FCSB să semneze după ce a primit o propunere contractuală care îi aduce un venit de aproximativ 15.000 de euro lunar, o creştere semnificativă faţă de ceea ce avea la Csiksereda, undeva la 7000 de euro lunar.
Brazilianul crescut la Santos a fost transferat în România chiar de Csikszereda, când echipa era în eşalonul secund, iar în timpul petrecut la gruparea din Miercurea Ciuc a contribuit la marcarea a peste 25 de goluri în cele 81 de meciuri.
Mijlocaşul ofensiv care poate acoperi mai multe posturi în compartimentul ofensiv a fost remarcatul celor de la Csikszereda în ultimul sezon de Liga 1, unul în care gruparea din Miercurea Ciuc a scăpa de retrogradare după un play-out foarte bun.
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