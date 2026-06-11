Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova

Jovan Markovic s-a despărţit de Farul Constanţa şi şi-a găsit deja echipă. Ajuns liber de contract, atacantul de 25 de ani rămâne în Liga 1, după ce s-a înţeles cu FC Botoşani.
Unul dintre cei mai promiţători jucători ai celor de la Universitatea Craiova, Markovic nu a confirmat însă. După ce nu a impresionat nici la Farul Constanţa, atacantul îşi încearcă norocul la o altă echipă din Liga 1.
Jovan Markovic a bătut palma cu FC Botoşani
Potrivit digisport.ro, FC Botoşani a ajuns la un acord verbal cu Jovan Markovic şi urmează să semneze luni un contract cu acesta. Sursa mai sus menţionată precizează că antrenorul moldovenilor, Marius Croitoru, îl apreciază pe Markovic şi e convins că se pliază pe stilul ofensiv practicat de echipele sale.
Crescut de Universitatea Craiova, Jovan Markovic a mai jucat în Liga 1 la echipe precum Academica Clinceni, FC Hermannstadt, Oţelul Galaţi şi Farul Constanţa.
Sezonul trecut, în 24 de meciuri dipsutate în toate competiţiile, Jovan Markovic a marcat 6 goluri şi a oferit o pasă decisivă. Trei dintre acestea au venit în meciul de Cupa României cu CS Dinamo.
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