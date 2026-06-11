Home | Fotbal | Liga 1 | Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova

Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova

Alex Masgras Publicat: 11 iunie 2026, 14:04

Comentarii
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova

Jovan Markovic / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Jovan Markovic s-a despărţit de Farul Constanţa şi şi-a găsit deja echipă. Ajuns liber de contract, atacantul de 25 de ani rămâne în Liga 1, după ce s-a înţeles cu FC Botoşani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unul dintre cei mai promiţători jucători ai celor de la Universitatea Craiova, Markovic nu a confirmat însă. După ce nu a impresionat nici la Farul Constanţa, atacantul îşi încearcă norocul la o altă echipă din Liga 1.

Jovan Markovic a bătut palma cu FC Botoşani

Potrivit digisport.ro, FC Botoşani a ajuns la un acord verbal cu Jovan Markovic şi urmează să semneze luni un contract cu acesta. Sursa mai sus menţionată precizează că antrenorul moldovenilor, Marius Croitoru, îl apreciază pe Markovic şi e convins că se pliază pe stilul ofensiv practicat de echipele sale.

Crescut de Universitatea Craiova, Jovan Markovic a mai jucat în Liga 1 la echipe precum Academica Clinceni, FC Hermannstadt, Oţelul Galaţi şi Farul Constanţa.

Sezonul trecut, în 24 de meciuri dipsutate în toate competiţiile, Jovan Markovic a marcat 6 goluri şi a oferit o pasă decisivă. Trei dintre acestea au venit în meciul de Cupa României cu CS Dinamo.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine sunt angajaţii de la stat care primesc spor de dronă, de 30% din salariu. Explicaţia ministrului Miruţă
Observator
Cine sunt angajaţii de la stat care primesc spor de dronă, de 30% din salariu. Explicaţia ministrului Miruţă
Ce diferență uriașă de vârstă există între Simona Halep și noul său iubit, Dorin Mateiu. Milionarul e mult mai mare
Fanatik.ro
Ce diferență uriașă de vârstă există între Simona Halep și noul său iubit, Dorin Mateiu. Milionarul e mult mai mare
13:59

Cristi Chivu vrea să transfere un jucător al unei rivale din Serie A. Lovitura pregătită la Inter
13:40

Mexic – Africa de Sud LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Start pe Azteca la Campionatul Mondial
13:40

FRF, prima reacţie după scandalul barajului de promovare în Liga 2. CSM Unirea Alba Iulia a mers la TAS
13:29

Dinamo poate pierde alţi doi titulari de bază. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Discuţii deschise”
12:50

Nigeria nu e la Cupa Mondială, dar e reprezentată de nume mari! Jucătorii de top care i-ar fi putut reprezenta pe africani
12:46

A plecat de la FCSB şi a semnat cu altă echipă din Liga 1: “Face pasul în primul eşalon”
Vezi toate știrile
1 Primele întăriri pentru Nuno Campos la Dinamo! Jucătorul e aşteptat la reunire 2 „Cel mai valoros”. Gigi Becali a dat lovitura: noul jucător de la FCSB, așteptat să facă diferența 3 Răzvan Lucescu, negocieri avansate pentru a deveni înlocuitorul lui Roberto Mancini. Echipa care-l vrea pe bancă 4 FCSB, gata de noi mutări. Dezvăluirea momentului făcută de omul care se ocupă de transferuri 5 Nuno Campos a decis! Cine este primul nume care o va părăsi pe Dinamo: „Nu face parte din proiectul lui” 6 S-a aflat numele echipei care vrea să-l transfere pe Darius Olaru. Nu e din Olanda, cum a anunțat Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan