Primul transfer mare în Premier League din această vară! Acordul lui Mourinho, ultimul obstacol

Newcastle United este aproape să-l transfere pe înlocuitorul lui Anthony Gordon, plecat la FC Barcelona pentru 80 de milioane de euro. Ținta: Victor Munoz, jucătorul de la Osasuna.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul are o clauză de reziliere a contractului de 40 de milioane de euro. Însă pentru ca transferul să aibă loc, trebuie să existe și acordul lui Real Madrid.

Acordul lui Mourinho, ultimul obstacol

Conform AS, mutarea este la un pas să fie agreată de către Osasuna și Newcastle. Clubul britanic ar urma să plătească 35 de milioane de euro, plus alte 5 din clauze ușor de activat. Acest aranjament este mai avantajos din punct de vedere al taxelor decât achitarea directă a clauzei.

Însă ultimul element din ecuație este Real Madrid. Asta pentru că Osasuna deține doar 50% din drepturile federative după ce jucătorul a venit vara trecută. Real mai deține o clauză între 8 și 10 milioane de euro care poate fi activată pentru ca jucătorul să revină în această vară la Real.

Astfel, orice transfer al jucătorului la Newcastle are nevoie ca Real Madrid să-și dea acordul. Munoz este în acest moment în cantonamentul echipei naționale însă, la fel ca Lamine Yamal și Nico Gonzales, are probleme medicale astfel că prezența lui pe teren la meciul cu Insulele Capului Verde este incertă. El va fi însă cu siguranță disponibil la partida cu Arabia Saudită.