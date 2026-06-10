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Primele întăriri pentru Nuno Campos la Dinamo! Jucătorul e aşteptat la reunire

Mihai Alecu Publicat: 10 iunie 2026, 19:04

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Primele întăriri pentru Nuno Campos la Dinamo! Jucătorul e aşteptat la reunire

Costin Amzăr revine la Dinamo. Foto: Sport Pictures

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Primul jucător nou care va fi subcomanda lui Nuno Campos este un fotbalist obişnuit cu tricoul alb-roşu, iar acesta ar urma să aibă rolul de a-l înlocui pe Valentin Ţicu.

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Dinamo a primit o veste neașteptată înaintea noului sezon, după ce Costin Amzăr va reveni în lotul formației din Ștefan cel Mare. Fundașul stânga în vârstă de 22 de ani se întoarce în România, după ce aventura sa la Al-Nasr Dubai s-a încheiat.

Costin Amzăr, aproape de revenirea la Dinamo

Fotbalistul fusese împrumutat în Emiratele Arabe Unite în septembrie 2024, iar clubul arab achitase aproximativ 370.000 de euro pentru perioada petrecută de jucător în Golf. Totuși, conducerea lui Al-Nasr Dubai a decis să nu activeze clauza de transfer definitiv. În aceste condiții, Amzăr va reveni la Dinamo și se va prezenta la reunirea lotului condus de noul antrenor, portughezul Nuno Campos. Stafful tehnic urmează să decidă dacă fundașul va rămâne în lot pentru stagiunea viitoare.

Revenirea lui Costin Amzăr poate reprezenta o soluție importantă pentru postul de fundaș stânga, mai ales în contextul în care Dinamo s-a despărţit de Valentin Ţicu. Clubul caută să construiască o echipă competitivă pentru sezonul 2026-2027.

Amzăr este un produs al academiei dinamoviste și a debutat la prima echipă în urmă cu câțiva ani, fiind considerat unul dintre jucătorii de perspectivă ai „câinilor roșii”. Evoluțiile sale i-au adus inclusiv transferul temporar în campionatul Emiratelor Arabe Unite.

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Amzăr a evoluat în ultimii ani la Al-Nasr Dubai

Deși experiența de la Al-Nasr Dubai nu s-a transformat într-un transfer definitiv, fundașul român are acum șansa de a relansa la Dinamo o carieră care promitea mult încă de la primele apariții în Liga 1. Conducerea clubului bucureștean continuă să lucreze la consolidarea lotului, iar revenirea lui Costin Amzăr poate fi privită ca un câștig important, în condițiile în care jucătorul cunoaște foarte bine atmosfera și cerințele de la Dinamo.

Rămâne de văzut dacă Nuno Campos se va baza pe Amzăr în sezonul următor sau dacă fundașul va fi din nou cedat sub formă de împrumut. Cert este că fotbalistul de 22 de ani va reveni în această vară la Dinamo, după decizia celor de la Al-Nasr Dubai de a nu-l transfera definitiv.

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