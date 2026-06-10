Primele întăriri pentru Nuno Campos la Dinamo! Jucătorul e aşteptat la reunire

Primul jucător nou care va fi subcomanda lui Nuno Campos este un fotbalist obişnuit cu tricoul alb-roşu, iar acesta ar urma să aibă rolul de a-l înlocui pe Valentin Ţicu.

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Dinamo a primit o veste neașteptată înaintea noului sezon, după ce Costin Amzăr va reveni în lotul formației din Ștefan cel Mare. Fundașul stânga în vârstă de 22 de ani se întoarce în România, după ce aventura sa la Al-Nasr Dubai s-a încheiat.

Costin Amzăr, aproape de revenirea la Dinamo

Fotbalistul fusese împrumutat în Emiratele Arabe Unite în septembrie 2024, iar clubul arab achitase aproximativ 370.000 de euro pentru perioada petrecută de jucător în Golf. Totuși, conducerea lui Al-Nasr Dubai a decis să nu activeze clauza de transfer definitiv. În aceste condiții, Amzăr va reveni la Dinamo și se va prezenta la reunirea lotului condus de noul antrenor, portughezul Nuno Campos. Stafful tehnic urmează să decidă dacă fundașul va rămâne în lot pentru stagiunea viitoare.

Revenirea lui Costin Amzăr poate reprezenta o soluție importantă pentru postul de fundaș stânga, mai ales în contextul în care Dinamo s-a despărţit de Valentin Ţicu. Clubul caută să construiască o echipă competitivă pentru sezonul 2026-2027.

Amzăr este un produs al academiei dinamoviste și a debutat la prima echipă în urmă cu câțiva ani, fiind considerat unul dintre jucătorii de perspectivă ai „câinilor roșii”. Evoluțiile sale i-au adus inclusiv transferul temporar în campionatul Emiratelor Arabe Unite.